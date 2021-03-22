Новый глава Генштаба Армении пообещал политический нейтралитет армии

22 марта 2021, 12:58

Конфликт вокруг Генштаба разрешился, армия будет выполнять свои обязанности по защите границ страны и сохранять политический нейтралитет, заявил сегодня глава Генштаба Армении Артак Давтян.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба ВС Армении, поскольку президент Армен Саркисян вопреки многочисленным призывам не направил в Конституционный суд проект указа о его отставке. Премьер-министр Никол Пашинян, подготовивший проект указа об отставке Гаспаряна, предложил вернуть на пост главы генштаба Артака Давтяна, 10 и 11 марта он дважды направил президенту Армении ходатайство о его назначении. С сегодняшнего дня Артак Давтян возглавляет Генштаб Вооруженных сил Армении, поскольку президент не отверг его кандидатуру, заявил Пашинян.

Артак Давтян был назначен главой армянского генерального штаба в силу того, что он никогда не вмешивался в политику, имеет безупречную репутацию и большой опыт работы, заявили в мае 2018 года опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Глава Генштаба Армении Артак Давтян был отправлен в отставку в июне 2020 года после того, как в нарушение режима самоизоляции свадьбу его сына посетило множество гостей.

Разногласия по поводу должности главы Генштаба решаются в правовом поле, заявил сегодня новый начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян. "Ситуация после известного заявления (с требованием отставки премьер-министра Пашиняна) руководства вооруженных cил разрешилась, а существующие разногласия были перенесены в правовое поле", - привело слова Давтяна издание News.Am.

Армянская армия будет соблюдать нейтралитет, отметил он. "Вооруженные силы Армении, находясь по Конституции в подчинении правительства и под гражданским контролем, в политических вопросах будут сохранять нейтралитет, руководствуясь исключительно обязательствами по обеспечению безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Армении", - процитировал Давтяна "Sputnik-Армения".

Увольнению Гаспаряна предшествовало заявление Генштаба, который 25 февраля призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника штаба. Гаспарян 10 марта заявил, что считает свое увольнение неконституционным, и обратился в административный суд. 18 марта его защита также подала в суд иск, оспаривающий законность его освобождения от должности. В тот же день адвокат сообщил, что Оник Гаспарян по решению суда может оставаться на этой должности до тех пор, пока постановление о его увольнении не будет принято в судебном порядке.

Каких-либо правовых казусов вокруг назначения главы генштаба нет - Гаспарян освобожден от должности, Давтян назначен, заявил сегодня министр юстиции Армении Рустам Бадасян. Решение административного суда в данном случае не имеет значения, так как Конституция предусматривает четкую процедуру и конец этой процедуры урегулирован вступившими в силу решениями, отметил он. "Акт административного суда не может повлиять на указанную ситуацию. Что будет потом – увидим во время судебных процессов", - привело слова Бадасяна издание Aysor.Am.

Заявление о преступлении против Никола Пашиняна намерен подать адвокат Оника Гаспарян Артур Ованнисян. "Заявление премьер-министра (о вступлении Давтяна в должность) означает, что он игнорирует акты судебной власти. Последствия заявления являются и уголовно-правовыми, и уголовно-административными. Заявления о преступлении будут направлены в правомочные органы", - процитировало адвоката АМИ "Новости-Армения".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".