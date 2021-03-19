19 марта 2021, 18:45

Названа версия гибели пеликанов в Дагестане

Причиной гибели краснокнижных пеликанов в Кизлярском районе Дагестана могло стать их столкновение с линией электропередач, сообщило Минприроды России. Энергетики готовы временно отключить линию на период миграции пеликанов, отметили в ПАО "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", около 40 мертвых пеликанов обнаружены в устье канала Старый Бахтемир в Дагестане. Причины массовой гибели краснокнижных птиц выясняются, сообщили сегодня следователи.

В ходе осмотра Каспийского моря в устье канала Старый Бахтемир найдено 35 мертвых птиц. Для проведения анализов на наличие загрязняющих и токсичных веществ отобраны пробы воды, сообщило сегодня Минприроды России.

По предварительной версии, возможной причиной гибели птиц может быть их столкновение с линией электропередач, так как все мертвые птицы находятся вдоль расположения проводов ЛЭП, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Линия электропередач, у которой погибли птицы, была введена в эксплуатацию в 1972 году, подобных происшествий за это время не случалось, сообщила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".  Гибель пеликанов наступила после попадания в пролет ЛЭП. При этом защитных конструкций для установки в пролетах линий технически не существует, а все птицезащитные устройства устанавливаются на опорах ЛЭП. "Для  специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго" готовы временно отключить линию на период миграции пеликанов и планируют обратиться в адрес администрации Кизлярского района для обсуждения этой меры", — процитировали "Махачкалинские известия" сообщение пресс-службы компании. 

Примечание:

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