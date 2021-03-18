18 марта 2021, 20:54

Следком заинтересовался покупкой жилья для сирот в Избербаше

Сотрудники администрации Избербаша приобрели 15 квартир для детей-сирот в строящемся доме, но дом так и не был достроен. Чиновники заподозрены в халатности.

По данным следствия, в 2020 году администрации Избербаша на покупку жилья детям-сиротам было выделено более 16 миллионов рублей. По результатам открытых аукционов между городом и главой строительной организации были заключены муниципальные контракты на приобретение 15 квартир, которые должны были быть переданы владельцам до 19 декабря 2020 года. Но строительство многоквартирного дома не было завершено, 23 декабря 2020 года администрация Избербаша расторгла контракты, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

В результате были нарушены права детей-сирот, которые вынуждены платить за съемное жилье. Следком начал расследование дела о халатности чиновников по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса России.

Часть 1 статьи 293 Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо исправительных работ на срок до года, либо до трех месяцев ареста. Комментариев подозреваемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что сотрудники администрации Избербаша в ноябре 2020 года были заподозрены в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, чиновники в 2019 году приобрели двум детям-сиротам квартиры без газа и на мансардном этаже.

Примечание:

"Более тысячи сирот не получили квартиры в Кабардино-Балкарии", "Срыв строительства жилья для детей-сирот в Знаменске обернулся уголовным делом", "Сирота из Дагогней получил квартиру после вмешательства прокуратуры".

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