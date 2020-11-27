27 ноября 2020, 12:06

Покупка жилья для сирот в Избербаше обернулась уголовным делом

Сотрудники администрации Избербаша злоупотребили полномочиями, купив двум детям-сиротам квартиры без газа и на мансардном этаже, предположили следователи.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2019 года должностные лица администрации приобрели в Избербаше двум детям-сиротам квартиры, в одной из которых не было газоснабжения, а вторая - расположена на мансардном этаже. "Противоправными действиями должностных лиц муниципального образования существенно нарушены права детей-сирот", - проинформировало следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении чиновников возбуждено дело по части 1 статьи 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2019 года замглавы Ахтынского района был заподозрен в злоупотреблении полномочиями после того, как приобрел сироте на бюджетные деньги жилье, несоответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям. В апреле того же года полиция сообщила об афере более чем на 600 тысяч рублей при покупке жилья для детей-сирот в Кизлярском районе Дагестана.

Примечание:

"Сотрудники дагестанского Роспотребнадзора заподозрены в служебном подлоге", "Следствие сообщило о крупном мошенничестве с пенсиями в Дагестане", "Вице-премьер Дагестана получил условный срок по делу о мошенничестве".

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