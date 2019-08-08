Дагестанский чиновник заподозрен в покупке непригодного жилья для сироты

08 августа 2019, 20:06

Заместитель главы Ахтынского района подозревается в злоупотреблении полномочиями после того, как приобрел сироте на бюджетные деньги жилье, несоответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, заместитель главы района при освоении бюджетных средств на обеспечение жильем детей-сирот приобрел дом за 502,6 тысячи рублей, непригодный для проживания в связи с несоответствием санитарно-эпидемиологическим требованиям. "Дом по договору специализированного найма был предоставлен гражданину, относящемуся к категории детей-сирот", - сообщила прокуратура Дагестана.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). "Кроме того, по иску прокуратуры района суд обязал администрацию муниципального образования предоставить сироте благоустроенное жилье", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле полиция сообщила об афере более чем на 600 тысяч рублей при покупке жилья для детей-сирот в Кизлярском районе Дагестана.