Пункт обогрева развернут для водителей на "Верхнем Ларсе"

18 марта 2021, 12:11

Спасатели открыли около КПП "Верхний Ларс" пункт, в котором водители фур могут согреться и принять душ, сообщили спасатели. Открытия Военно-Грузинской дороги ожидают в Северной Осетии водители около 450 грузовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", с 16 марта проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех машин в связи с ухудшением погоды в Грузии. К вечеру 17 марта на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь из не менее 460 грузовиков, водители которых ожидали разрешения на проезд по дороге.

Около села Ногир развернут пункт, в котором водители, ожидающие разрешения на проезд по Военно-Грузинской дороге, могут принять душ, обогреться и зарядить мобильные телефоны, сообщило сегодня на своем сайте Управление МЧС по Северной Осетии. "На участке от города Владикавказ до МАПП "Верхний Ларс" имеются три гостиницы общей вместимостью 80 койко-мест, шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, две АЗС и четыре места для стоянки автотранспорта общей вместимостью до 500 единиц техники", – отчиталось также ведомство.

На КПП "Верхний Ларс" продолжают ожидать разрешения на проезд около 450 грузовиков. Около пункта дежурят патрульная полиция, скорая помощь и спасатели, сказано в сообщении.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно на автомобиле проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -6 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 19 марта также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -7 градусов, ветер усилится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.