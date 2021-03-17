Очередь машин на КПП "Верхний Ларс". 10 января 2019 года. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла".

17 марта 2021, 20:57

Очередь грузовиков скопилась на пункте пропуска "Верхний Лас"

Не менее 460 большегрузных машин скопились сегодня на контрольно-пропускном пункте "Верхний Лас" в Северной Осетии в ожидании снятия запрета на проезд по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", с 23.00 мск 16 марта спасатели запретили движение всех машин через КПП "Верхний Ларс" в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Открытия Военно-Грузинской дороги со стороны России ожидают водители 460 большегрузов, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Северной Осетии "Интерфакс-Юг".

Скриншот с веб-камер на КПП "Верхний Ларс". https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.html

Военно-Грузинская дорога остается закрытой всех машин, сообщило сегодня в 20.00 мск ведомство на своем сайте. 

Согласно изображению с веб-камер, к 20.55 мск сегодня на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги. На самом КПП машин нет. На въезде в Россию из Грузии трасса свободна, а на КПП стоит одна фура. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно на автомобиле проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 18 марта в грузинском селе Степанцминда идет снег. Температура воздуха составит -7 градусов, скорость ветра - два метра в секунду. Днем 18 марта  снегопад продолжится, потеплеет до -5 градусов, ветер стихнет до метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Дорога в Баку перекрыта из-за оползня", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Транскам открыт для движения транспорта".

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