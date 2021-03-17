Суд оставил в силе штраф таганрогской активистке Резниковой

17 марта 2021, 19:42

Ростовский областной суд сегодня оставил в силе решение о штрафе в 10 тысяч рублей активистке Юлии Резниковой, которая была задержана на пикете против политрепрессий в Таганроге. Защитница Резниковой назвала решение о штрафе политическим.

Как писал "Кавказский узел", 31 января в Ростовской области, как и в других российских регионах, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Ростове-на-Дону 42 участника уличных протестов были отправлены под административный арест, еще 80 активистам назначены штрафы. 1 февраля суд в Таганроге назначил штрафы пяти местным жителям, посчитав их нарушителями порядка проведения акции протеста. Активисты отказались признать себя виновными и решили обжаловать решения о штрафах.

Акции протеста в городах России, в том числе на юге страны, начались после ареста Алексея Навального, вернувшегося в Москву из Берлина, где он лечился после отравления. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. 2 февраля суд приговорил Навального к 3,5 года колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. Новости об активности сторонников Навального на юге России "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Акции Навального".

Сегодня Ростовский областной суд рассматривал первую из пяти жалоб на решения о штрафах, поданную Юлией Резниковой. Защитница Резниковой Диана Ефимченко сказала, что нарушений в действиях активистки во время пикета не было. Она сослалась на статью 31 Конституции, заявив, что право на проведение пикета было "грубо нарушено представителями администрации и силовиками", передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

По словам Ефимченко, находившиеся на пикете представители администрации города "не указывали на нарушение, а просто попросили передвинуться в сторону пятерых участников пикета, что и было сделано, и что подтверждается видеоматериалами". Однако в итоге последовало задержание, сказала юрист на заседании суда.

Ефимченко отметила, что федеральный закон №54 ("О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - прим. "Кавказского узла") предусматривает уведомительный, а не разрешительный порядок, а Октябрьская площадь в Таганроге, где проходила акция, входит в перечень специально отведенных мест для публичных мероприятий. "Участники пикета стояли перед памятником Ленину, и указанный в ответе местных властей предлог "перед" памятником Ленину на площади имеет значение "напротив", то есть и слева, и справа", - подчеркнула юрист.

Она указала на то, что "Резникова стояла с плакатом, не передвигалась по площади, не использовала звуковые сигналы, не нарушала общественный порядок, видео мероприятия находится в свободном доступе". "При этом Резникову продержали в полицейском участке четыре часа, что является незаконным", - сказала Ефимченко.

По ее словам, в согласовании пикета, полученном от мэрии города, не содержалось точных координат для пикетирующих, а на обращение задержанных активистов с просьбой разъяснить границы публичных мероприятий, ответа до сих пор не получено.

"Из ста участников пикета были задержаны лишь пятеро сторонников Навального и Анастасии Шевченко. Мы считаем, что это был политический, заказной, карательный процесс", - высказалась Ефимченко. Она попросила отменить постановление и прекратить административное дело.

Сама Юлия Резникова сказала, что считает свое задержание незаконным, добавив, что в отделении полиции у задержанных сняли отпечатки пальцев против их желания, "угрожая статьей 19.3" КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

"Все это было, конечно, для меня большим шоком и потрясением, это было впервые в моей жизни. Я понимаю, что правоохранительные органы должны охранять наши права. Когда я шла на этот пикет, я очень тщательно ознакомилась с документом (о согласовании), очень тщательно прочитала, где и как стоять, что нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", - рассказала Резникова.

По ее словам, на площади перед пикетом она встретилась с приятелем, с которым вместе они проверили, где расположились участники. "На площади была большая уже вереница людей из движения "За новый социализм". Мы выбрали на социальной дистанции местечко и находились перед памятником Ленину", - добавила она.

Она утверждает, что участники пикета расположились так, как было указано в согласовании администрации города, были соблюдены и время, и место. "И тут начался гром среди ясного неба: подошел полковник... он начал громко кричать, для меня его тон был вызывающим, громким, на уровне хамства. Мы спокойно перешли "из точки A в точку B", и вдруг ни с того ни с сего начались задержания, без всяких объяснений", - заявила активистка.

Желтая линия на Октябрьской площади, на которую ссылались чиновники и полицейские, была нанесена для слепых граждан при реконструкции площади, а не обозначала ее границы, пояснила судье Резникова. Она также добавила, что потеряла работу из-за пандемии, и сейчас вместе с ребенком живет на небольшую зарплату мужа, поэтому 10 тысяч рублей в виде штрафа для нее большая сумма.

Тем не менее, судья оставил постановление Таганрогского горсуда без изменения. Юлия Резникова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что намерена обжаловать вновь решение суда.

Заседания по жалобам других активистов пройдут с 23 марта по 13 апреля. По жалобе Евгения Переверзова заседание назначено на 23 марта, по жалобе Екатерины Бабуцкой - на 29 марта, Георгия Ковалева - на 8 апреля, Михаила Георги - на 13 апреля, следует из картотеки на сайте Ростовского областного суда.

Напомним, что Ростов-на-Дону - один из трех городов юга России, наряду с Волгоградом и Краснодаром, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Взгляды Алексея Навального на 10 проблем, связанных с Кавказом, изложены в материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение".

Новости об этих акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".

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