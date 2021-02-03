Таганрогские активисты решили оспорить штрафы за участие в акции протеста

03 февраля 2021, 12:21

Суд в Таганроге назначил штрафы пяти местным жителям, посчитав их нарушителями порядка проведения акции протеста, прошедшей 31 января. Активисты отказались признать себя виновными и решили найти деньги на оплату услуг адвоката, чтобы обжаловать решения о штрафах.

Как писал "Кавказский узел", 31 января в Ростовской области, как и в других российских регионах, прошли акции в поддержку Алексея Навального. В Ростове-на-Дону 42 участника уличных протестов были отправлены под административный арест, еще 80 активистам назначены штрафы.

Акции протеста в городах России, в том числе на юге страны, начались после ареста Алексея Навального, вернувшегося в Москву из Берлина, где он лечился после отравления. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. 2 февраля суд приговорил Навального к 3,5 года колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. Новости об активности сторонников Навального на юге России "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Акции Навального".

Таганрогский горсуд 1 февраля назначил штрафы в 10 тысяч рублей местным жителям Екатерине Бабуцкой, Михаилу Георги, Георгию Ковалеву, Евгению Переверзеву и Юлии Резниковой, признав их виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Участники акции выступали в поддержку не только Навального, но и других политзаключенных, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из задержанных Михаил Георги. "31 января мы вышли с широким кругом требований, связанных с освобождением всех политических оппонентов действующего режима и в знак солидарности с гражданским подвигом Алексея Навального. Мы выступали в его поддержку на общегородском митинге накануне выборов президента в 2018 году. Также в начале декабря [2020 года] мы выходили со своими плакатами, но на пикет согласованный движением "За новый социализм". Непосредственно наблюдали за ситуацией во время общероссийской акции 23 января этого года. Видимо, по совокупности попали в поле зрения соответствующих чинов", - рассказал он.

По его словам, поводом для задержания стало то, что активисты "располагались не в том месте, на которое выдавалось согласование". Но, по мнению Михаила Георги, нарушения не было. "Во-первых, согласно публичной карте кадастра Таганрога, наше расположение соответствует географическим границам, упомянутым в формулировке согласования. Во-вторых, после настоятельного пожелания [офицера полиции] мы передвинулись на то место, куда он указал в качестве правильного местоположения", - сказал Георги. По его словам, применения силы и давления на задержанных не было, "кроме принуждения к дактилоскопированию".

Михаил Георги добавил, что был задержан на публичном мероприятии впервые. По его словам, все пять задержанных собрали деньги на оплату штрафов. "Мы собрали непосредственно на оплату штрафа, но сейчас нуждаемся в средствах для оплаты адвоката и для адвоката, готового подать аппеляционное заявление в областной суд. У всех нас, пятерых, есть решимость пройти с этой историей до конца", - сказал он, пояснив, что "никто из задержанных", с кем он пересекался в отделении полиции, "не принадлежал к политическим объединениям".

Нарушителем порядка проведения акции не считает себя и Юлия Резникова. "Акция 31 января на Октябрьской площади была согласована с администрацией города. Организатором пикета был координатор движения "За новый социализм" по Таганрогу. Предварительно с ним связавшись, узнала, что будут участвовать все желающие, чтобы выразить свой протест против политических репрессий, в поддержку политзаключённых. Я внимательно ознакомилась с документацией согласования пикета. Время его проведения 11:00 - 13:00 [мск], а местом была четко указана "площадка перед памятником Ленину", и [требовалось] обязательно быть в масках, соблюдать социальную дистанцию" - рассказала Резникова корреспонденту "Кавказского узла".

Она сообщила, что перед началом акции площадь "вся была оцеплена полицией, спецтехникой, металлическими заграждениями", а пускали на площадь "исключительно по паспортам, при этом записывали паспортные данные в свою картотеку".

"Мы прошли к памятнику Ленину, на передней части площадки было много людей, мы их обошли и встали поблизости на свободное место. Наши требования были: освободить Алексея Навального, Анастасию Шевченко и других [...] политзаключённых, а также мы выступали против беззакония и политических репрессий, прокатившихся по нашей стране. Как только мы их озвучили, - об этом попросил представитель администрации, рядом стоящий полицейский начал громко кричать. [...] Выяснилось, что он хочет, чтобы мы переместились на пять метров к жёлтой линии, сойдя с площадки памятника. Мы тут же спокойно, беспрекословно перешли, но ему этого было мало. Мы не давали никаких поводов для задержания, вели себя мирно и законопослушно... Он бегал, суетился, кому-то звонил... И после этого, минуты через три, к нам подошли полицейские и сказали, что нас задерживают за нарушение правил проведения пикета", - рассказала жительница Таганрога.

По словам Резниковой, после решения о штрафах активистам горожане "пылко выражали слова поддержки и одобрения, стали предлагать финансовую помощь для выплаты штрафов". "Благодаря финансовой поддержке горожан, мы собрали почти всю сумму на штрафы, но нужно ещё собрать на оплату адвоката, а также дальнейшие средства для апелляции в областной суд. Мы знаем, что мы невиновны, и все пятеро решили идти до конца", - сказала Юлия Резникова, добавив, что она и другие задержанные никогда не состояли в политических организациях и были впервые задержаны за участие в уличном протесте.

Напомним, что Ростов-на-Дону – один из трех городов юга России, наряду с Волгоградом и Краснодаром, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Взгляды Алексея Навального на 10 проблем, связанных с Кавказом, изложены в материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение".

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