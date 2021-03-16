Возобновлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге

16 марта 2021, 15:55

После расчистки дороги на территории Грузии Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта, сообщило сегодня МЧС по Северной Осетии. Со стороны России въезда в Грузию ждут около 455 грузовых автомобилей, проинформировало МЧС Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с 01:00 МЧС запретило движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в связи ухудшением погоды.

Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге возобновлено после расчистки дороги на территории Грузии, сообщило сегодня МЧС по Северной Осетии. "Разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 13 часов 40 минут 16 марта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На отрезках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение разрешено в безостановочном режиме. При этом на участке Гудаури-Коби автомобили будут проезжать только через лавинозащитные тоннели. Движение регулирует патрульная полиция, сообщил сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

На российской стороне границы скопились около 455 грузовых автомобилей, сообщило сегодня МЧС Армении на своем сайте в 16:15 (15:15 мск).

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 15:26 мск, на въезде из России в Грузию выстроилась очередь из грузовиков, на КПП стоят четыре большегрузных автомобиля и две легковых машины. На выезде из Грузии в Россию дорога свободна, на Кпп стоят два легковых автомобиля и один грузовой. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно на автомобиле проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит -7 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 17 марта ожидается снег, температура понизится до -10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.