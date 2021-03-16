16 марта 2021, 15:55

Возобновлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге

После расчистки дороги на территории Грузии Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта, сообщило сегодня МЧС по Северной Осетии. Со стороны России въезда в Грузию ждут около 455 грузовых автомобилей, проинформировало МЧС Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с 01:00 МЧС запретило движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в связи ухудшением погоды.

Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге возобновлено после расчистки дороги на территории Грузии, сообщило сегодня МЧС по Северной Осетии. "Разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 13 часов 40 минут 16 марта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На отрезках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение разрешено в безостановочном режиме. При этом на участке Гудаури-Коби автомобили будут проезжать только через лавинозащитные тоннели. Движение регулирует патрульная полиция, сообщил сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

На российской стороне границы скопились около 455 грузовых автомобилей, сообщило сегодня МЧС Армении на своем сайте в 16:15 (15:15 мск).

Скриншот с сайта Северо-Кавказского таможенного управления от 15:26 16.03.2021.Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 15:26 мск, на въезде из России в Грузию выстроилась очередь из грузовиков, на КПП стоят четыре большегрузных автомобиля и две легковых машины. На выезде из Грузии в Россию дорога свободна, на Кпп стоят два легковых автомобиля и один грузовой.  Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте Северо-Кавказского таможенного управления. 

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно на автомобиле проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит -7 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 17 марта ожидается снег, температура понизится до -10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Транскам открыт для движения транспорта", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Более 320 фур скопились на КПП "Верхний Ларс".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 марта 2021, 15:26

16 марта 2021, 15:01

16 марта 2021, 14:48

  • Лидеры ингушского протеста объявили голодовку

    Ингушские активисты, обвиняемые по митинговому делу, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе, сообщил Билан Дзугаев. Этот протест последовал за решением суда вернуть Зарифу Саутиеву под стражу.

16 марта 2021, 14:29

16 марта 2021, 14:26

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи