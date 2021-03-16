Грузовики возле пункта пропуска "Верхний Ларс". Фото: МЧС России по Республике Осетия-Алания https://15.mchs.gov.ru/

16 марта 2021, 08:40

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

Выезд грузовиков из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен из-за ухудшения погоды, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", с 13 марта были сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге для всех машин. 16 марта спасатели информировали, что на пункте пропуска "Верхний Ларс" скопилась очередь из более 450 грузовиков.

Изображение веб-камер на КПП "Верхний Ларс" с сайта https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlИз-за ухудшения погоды проезд по Военно-Грузинской дороге для большегрузов закрыт, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии. "Запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 01 часа 00 минут 16 марта 2021 года до особого распоряжения", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 08.00 мск 16 марта, на въезде из России в Грузию выстроилась очередь из грузовиков. Изображение веб-камеры, которая расположена на выезде из России в Грузию, искажено. Однако на самом КПП машины отсутствуют. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно на автомобиле проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит -7 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 17 марта ожидается снег, температура понизится до -10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Транскам открыт для движения транспорта", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Дорога в Баку перекрыта из-за оползня".

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