Расчистка трассы в горах. Фото пресс-службы Дорожного департамента Грузии. https://www.facebook.com/georoad.ge/photos/a.462194443854662/4851142531626476/

15 марта 2021, 09:45

Более 450 грузовиков скопились на КПП "Верхний Ларс"

Водители 455 большегрузных машин ожидают в Северной Осетии выезда по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге были сняты в 11.40 мск 13 марта. До этого с 12 марта дорога была закрыта в связи с непогодой в Грузии.

На российской стороне границы с Грузией скопились примерно 455 грузовиков, несмотря на то, что Военно-Грузинская дорога открыта для движения, сообщает сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на департамент по ЧС МВД Грузии и управление МЧС по Северной Осетии.

По состоянию на 07.00 мск 15 марта Военно-Грузинская дорога "функционирует в штатном режиме", информирует на своем сайте североосетинское управление МЧС.

Из публикаций на сайте ведомства следует, что 13 и 14 марта ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге не вводились. При этом информация о количестве машин, ожидающих выезда на КПП "Верхний Ларс", в сообщениях не приведена.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 09.43 мск 15 марта, на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота дороги. При этом на въезде в Россию со стороны Грузии очереди нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно на автомобиле проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса"Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре -7 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 16 марта осадки прекратятся, температура понизится до -13 градусов, а ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Транскам открыт для движения транспорта", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Дорога в Баку перекрыта из-за оползня".

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