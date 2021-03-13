Проезд по Военно-грузинской дороге разрешен

13 марта 2021, 12:30

Военно-грузинская дорога после расчистки от снега открыта для всех видов транспорта, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 12 марта из-за непогоды. К сегодняшнему утру на КПП "Верхний Ларс" скопились более 320 фур.

Движение для всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс разрешено после расчистки дорожного полотна. Проезд открыт с 11.40 мск, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 12.20 мск, на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из фур. На въезде в Россию из Грузии дорога свободна, а самом КПП видны два грузовика. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автомобильная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса"Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре -12 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. В ночь на 14 марта также ожидается снегопад, температура понизится до -16, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.