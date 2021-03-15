Суд оставил под стражей Ахру Авидзбу

15 марта 2021, 19:55

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии оставила в силе решение суда первой инстанции о мере пресечения для помощника президента республики Ахры Авидзбы. Защита собралась обжаловать это решение в Президиуме Верховного суда Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта Сухумский горсуд постановил заключить под стражу на месяц Авидзбу и четырех из пяти его охранников, в том числе жителя Кабардино-Балкарии, по подозрению в незаконном хранении оружия, 9 марта Служба госбезопасности Абхазии заявила, что Авидзба и его охранники планировали участие в попытке государственного переворота. Авидзба начал голодовку после задержания 4 марта, требуя немедленного освобождения, но 9 марта он прекратил голодовку.

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отклонила просьбу о смягчении Ахре Авидзбе меры пресечения. Адвокат Авидзбы Инга Габилая обратилась в суд с ходатайством о законности задержания ее подзащитного, она также просила суд назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы, проинформировало сегодня РИА "Новости".

При задержании Авидзбы правоохранители нарушили Уголовно-процессуальный кодекс республики, считает адвокат. Сухумский городской суд не назвал причин, по которым, находясь на свободе, Ахра Авидзба может препятствовать проведению следствия, отметила она. Габилая также подчеркнула, что после задержания Ахра Авидзба находился 46 часов под стражей в Службе госбезопасности, при этом не был оформлен протокол задержания, а обыск проводился не по тому адресу, который указан в материалах следствия, сообщил сегодня "Sputnik Абхазия".

Против удовлетворения кассационной жалобы высказался председатель Генпрокуратуры Абхазии Инар Таркил. Авидзба подозревается в умышленном хранении оружия и боеприпасов, что является тяжким преступлением, а мера пресечения в виде ареста применяется в тех случаях, когда подозреваемый может препятствовать правосудию, оказывать давление на свидетелей, отметил он. Авидзба в своем выступлении подчеркнул, что не собирается скрываться от следствия, напомнив, что добровольно пришел в Службу госбезопасности, однако суд встал на сторону прокуратуры. Габилая заявила о том, что будет обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиуме Верховного суда, сообщило издание.

Ахра Авидзба воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), имеет звание Героя ДНР, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Авидзбы. 7 августа 2020 года Авидзба выехал из России в Абхазию, протаранив ворота на границе бампером внедорожника. Он пояснил, что вынужден был так поступить после многочасового ожидания на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей. Авидзба отбыл 10 суток ареста в Сочи после инцидента на границе, по решению суда в Адлере он был выпущен под подписку о невыезде. 26 октября 2020 года суд в Сочи оштрафовал его на 100 тысяч рублей за незаконное пересечение границы России. 9 ноября 2020 года Авидзба опубликовал в своем Facebook заявление об отставке с поста помощника президента "в связи с утратой веры в общее дело". Ахра Авидзба все еще числится в должности, сообщил 10 марта "Sputnik Абхазия" со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Напомним, 6 марта адвокат Ахры Авидзбы Инга Габилая заявила о нарушениях, допущенных при задержании Авидзбы и во время обыска в его доме. По словам жены Ахры Авидзбы, в обыске участвовало около 50 силовиков, а еще столько же оставалось снаружи дома. Охранники, по ее словам, были избиты перед задержанием.