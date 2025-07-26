Депутат парламента Абхазии избран безальтернативно

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Астамур Джопуа избран в парламент Абхазии на место, освободившееся после лишения полномочий Адгура Харазии, арестованного за убийство депутата Вахтанга Голандзии.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики отчитались о задержании бывшего депутата парламента Абхазии Адгура Харазии по делу об убийстве парламентария Вахтанга Голандзии, он арестован. Также был задержан и мужчина, обстрелявший дом бывшего депутата.

19 декабря 2024 года стрельба велась в здании парламента. Депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы в здании парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 22 декабря парламент лишил депутатской неприкосновенности Харазию, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве. Глава МВД Роберт Киут заверил, что Харазия не покидал территорию Абхазии. Спустя полгода после стрельбы в парламенте, в результате которой убит депутат Вахтанг Голандзия, объявленный в розыск депутат Адгур Харазия был лишен полномочий.

Сегодня состоялись выборы депутата парламента Абхазии по округу № 26. Выборы были назначены в связи с освободившимся депутатским креслом после лишения Адгура Харазии полномочий.

На выборах был лишь один кандидат - Астамур Джопуа. В 08.00 открылись шесть избирательных участков в избирательном округе #26 (Драндский). Чтобы выборы признали состоявшимися в них должно принять участие чуть более 1000 избирателей - более 25% от общего числа избирателей в округе. Явка избирателей по округу составила около 35%. сообщило сегодня"Апсныпресс".

Кандидатуру Астамура Джопуа поддержали глава администрации Гулрыпшского района Саид Харазия, из-за чего другие кандидаты отказались от участия в выборах, сообщил Telegram-канал "Амра-Life".

Напомним, по данным Генпрокуратуры, перед убийством Голандзии парламентский комитет по экономической политике и реформам обсуждал запрет майнинга, и во время обсуждения произошел конфликт между депутатами Каном Кварчией и Адгуром Харазией. У Харазии при себе был пистолет "неустановленного образца", из которого он выстрелил не менее четырех раз. Конфликт между Каном Кварчией и Адгуром Харазией произошел из-за разногласий по поводу запрета майнинга в Абхазии. Спор перерос в драку, а Голандзия пытался разнять коллег.

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