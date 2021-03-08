Фотовыставка о жертвах семейного насилия впечатлила владикавказцев

08 марта 2021, 19:33

Выставка фотографий женщин, переживших насилие в семье, открылась в Международный женский день во Владикавказе. Организатор выставки рассказала, что во время работы над проектом получала угрозы. Посетители сочли важной тему фотовыставки.

Автору выставки о насилии в семье поступали угрозы

Фотовыставка Алисы Гокоевой «Вы вообще люди» о женщинах, переживших насилие в семье, открылась сегодня в центре столицы Северной Осетии на набережной напротив гостиницы «Владикавказ». На открытие выставки собралось около 70 человек, официальных лиц среди них не было. Алиса Гокоева уточнила, что не приглашала персонально чиновников – выставку анонсировали за три дня до начала в Интернете, передает побывавший на открытии выставки корреспондент «Кавказского узла».

По словам Алисы Гокоевой, она предлагает выбрать во фразе «Вы вообще люди» интонацию и знак препинания самому зрителю. Фотограф рассказала, что при подготовке к выставке ей в соцсетях поступали угрозы.

«Когда неделю назад появилась информация о том, что я делаю проект, конечно, обрушился хейт. В директ поступали какие-то угрозы вплоть до того, что «мы тебя обольем кислотой», «изнасилуем» - какой-то ад вообще. Такой поток ненависти […] - конечно, это не то, что бы мне хотелось плодить. Наоборот, мне кажется, чтобы справиться с любой проблемой ее надо сначала увидеть и признать, и только потом у тебя появляется шанс что-то изменить, хотя бы попробовать побороться. Но эта борьба во имя всеобщего блага. Потому что ни один здоровый человек не будет спорить с тем, что обижать слабого это плохо — это же все прописные истины», - заявила Алиса Гокоева на открытии выставки.

Фотограф подчеркнула, что проводит выставку «не для разобщения, это во имя объединения». «Потому что нет более благой цели для объединения, чем помощь тому, кто в этом нуждается - слабому уязвимому человеку», - сказала она.

Объясняя корреспонденту «Кавказского узла» идею выставки о женщинах, переживших насилие в семье, Алиса Гокоева указала, что считает важным об этом говорить. «Потому что с нашего молчаливого согласия совершается все зло на земле. А это (насилие в семье) - безусловное зло. Обижать слабого и уязвимого - зло. Манипулировать и использовать - зло. Жить в нелюбви - это тоже зло. Хоть это и убивает медленнее, но зато наверняка. И пока это зло хотя бы не назовёшь злом, нет шансов с ним побороться», - считает Алиса Гокоева.

В поисках героинь Алисе помогло сообщество «Хотае» («сёстры» с осетинского), которые поддерживают женщин, переживших домашнее насилие.

Проект "Хотае" был создан осенью 2019 года после резонансного убийства жительницы Владикавказа Регины Гагиевой. 22-летняя Регина Гагиева получила ножевые ранения и через неделю умерла в больнице. По версии следствия, на нее из ревности напал бывший муж, сбежавший из-под домашнего ареста 32-летний бывший полицейский Вадим Техов. 24 февраля 2021 года Техов был признан виновным в убийстве, а также в побоях, угрозе убийством и покушении на убийство, и приговорен к 16 годам лишения свободы. Уже в первые дни после создания проекта «Хотае» его организаторы отметили рост обращений от пострадавших и предложений о помощи. Жители Северной Осетии сочли проект актуальным для республики, но выразили сомнения в том, что женщины готовы предавать огласке свои проблемы.

О своем проекте Алиса Гокоева рассказывала на своей личной странице в Instagram. Незадолго до завершения проекта новостные паблики распространили новость о предстоящей выставке. Один из пабликов использовал неуместную, по мнению Алисы, фотографию из ее личного архива. Новость собрала много негативных комментариев. «В тот момент мне важно было услышать, что я все делаю правильно. Я написала Бэле, и она сказала то, что меня очень тронуло. Она сказала: «Даже если это поможет одной женщине, мы все сделали не зря». Вот для неё - для этой женщины - этот проект и создан. Именно для неё», - вспоминает Алиса Гокоева.

Посетители сочли важной тему фотовыставки

На фотографиях, представленных на выставке, изображены женщины, лица которых нельзя разглядеть – их скрывают разноцветные платки. Каждую фотографию сопровождает история – детальная исповедь женщины, пережившей насилие. На одном из стендов зеркало, а сверху надпись «Вы вообще люди» - этим автор предлагает заглянуть в зеркало, чтобы понять, что жертвы домашнего насилия живут не в криминальных хрониках, а среди знакомых и друзей и никто не застрахован от насилия.

На одной из фотографий девушка изображена боком, она обхватила голову рукой, будто пытаясь себя защитить. Под портретом рассказ девушки от лица маленькой девочки, которая вспоминает, как отец издевался над ней и матерью: «Мне 5 лет. Папа все еще пьет. У него начинаются галлюцинации. В приступе он заколачивает окна и двери, накрывает их плотным одеялом. В квартире невыносимая жара. Из запасов – один лишь алкоголь. Еды дома нет, и мама печет лепешки из муки и воды. Когда папа не пьет, он бьет нас. Сутками мы прячемся под кроватью. А если мама вылезает, он начинает таскать ее за волосы по квартире, бить об стену. Так мы провели три недели. Когда терпеть стало невыносимо, мама дождалась, когда папа уснет, сказала мне читать молитву, а сама сняла с балкона одеяло и позвала на помощь. Папу тогда положили в больницу. После этого мама еще долго восстана вливалась. Через три месяца папу выписали, а через месяц все повторилось снова, отец пьет и таскает мать за волосы».

Героиня делится, что в 11 лет ушла жить к бабушке, потеряв уважение к матери, которая продолжала жить с отцом. В 17 лет девушка познакомилась с парнем из Осетии и уехала вместе с ним во Владикавказ из родного Красноярска. «Через три года он начал подкручивать гайки. Он истерил, кричал и ругался. У нас есть дочь, но когда я сказала, что хочу еще детей, он спросил: «А с чего ты решила, что достойна еще иметь детей?» У меня был выкидыш, и я три дня провела в больнице. Он ни разу не приехал. Концом наших отношений была измена. Его любовница выкладывала в соцсети фото из моей спальни, а чуть позже муж подарил ей мое обручальное кольцо. С тех пор я собиралась с силами уйти от него. Но не могла. Все равно думала, что лучше него нет. Тем более, что он сам постоянно говорил это - «Да кому ты нужна? Кто на тебе женится с ребенком?» Но однажды дочь попросила собрать вещи и уйти от него. Я почувствовала, что иду по следам матери. Вспомнила себя», - следует из рассказа героини фото.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» посетители выставки поддержали идею ее автора.

«Мне нравится выставка, это интересно. Эта проблема есть, ее надо освещать максимально, где возможно. О таком говорить девушкам, наверное, стыдно, но они должны все равно находить людей, с кем они могут поделиться этим и найти какую-то поддержку. У нас такой консервативный регион. Если девушка расскажет такую историю открыто, защитники традиционных ценностей выступят с нападками, это вызовет негатив у большинства людей, но, конечно, найдутся люди, которые её поддержат», - рассказал посетитель выставки Олег.

«Алиса делает очень большое дело для всех женщин нашего региона. Я знаю, что Алиса встретила очень сильное сопротивление, и поэтому мне было важно прийти и поддержать сегодня Алису. Сегодня светлый праздник, но Алиса как глубокий творческий человек заставляет нас задуматься глубже и шире о нашей жизни, о наших детях, мамах, тётях, подругах, которые могут очень легко оказаться в этой ситуации. Все истории, которые я прочитала, очень проникновенные – со своей грустью и тяжестью. Замалчивать такое не стоит», - заявила Аделина, которая пришла на открытие выставки со своей семьёй.

Дата и место выставки выбраны не случайно

Алиса Гокоева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что давно задумала этот проект и долго не могла его завершить. «Съёмки были очень растянуты во времени. И прежде всего из-за моей неготовности к ним. Я много раз приступала и сворачивала удочки, не находя в себе душевных сил для продолжения. Однако, большая часть съёмок проходила в последние пару месяцев. По всей видимости, силы все-таки нашлись. Тем более, что меня поддержала подруга и журналист Бэла Накусова, и все интервью мы проводили и редактировали вместе», - сообщила автор выставки.

По ее словам, героини появлялись постепенно. «Некоторые из них - мои подруги и знакомые, чьи истории были мне давно известны. Кто-то сам писал на мой призыв в Инстаграме с целью освободиться, поделиться, предостеречь. У каждой, пожалуй, был свой личный мотив. Кто-то хотел, но затем отказывался. Кто-то шёл на это с открытым забралом. Одна даже попросила меня не выставлять ее фото тогда, когда все было уже напечатано и смонтировано. Я понимаю, что для каждой из них это - шаг. Для кого-то почти подвиг. И для всех без исключения - возможность подняться над своими страхами, над своим горьким опытом и самой собой», - рассказала Алиса Гокоева.

Выставка организована на набережной Владикавказа в центре города. Это очень многолюдное место - рядом мечеть и Центральный парк культуры и отдыха. Алиса Гокоева говорит, что никаких трудностей с организацией выставки не было. Изготовить стенды, открытки, напечатать фотографии Алисе помогли друзья. Например, металлические конструкции изготовили друзья Алисы, у которых свой мебельный цех – денег за это они не взяли.

«Как это ни странно, это была одна из наиболее легких выставок с точки зрения организации. Конечно, в первую очередь благодаря друзьям, которые пришли на помощь и быстро и качественно сработали, помогая мне на всех этапах. Могу, кстати, совершенно искренне поблагодарить и администрацию местного самоуправления, с которой у меня были разные отношения на разных этапах. Но в данном случае они откликнулись и помогли во всем, о чем я просила. Я очень им благодарна, правда», - рассказала Алиса Гокоева.

Она пояснила, что место для выставки выбрано исходя из того, что «эта часть набережной сейчас выглядит нарядно и приятно, там большая проходимость и просматриваемая с дороги и моста широкая площадка». «Я давно засматривалась именно на это место, тем более, что там я ещё никогда ничего не ставила», - пояснила Алиса Гокоева.

По ее словам, дата открытия выставки выбрана не случайно. «Несмотря на сложность темы, это подарок нам от нас же. Потому что мне думается, что это отзовётся не в одном женском сердце. А быть может, и поддержит, подопрёт кого-то. А если ещё и вспомнить историю возникновения праздника и борьбу женщин за свои права, то наша тема раскрывается ещё более многослойно», - рассказала Алиса Гокоева.

Начало празднованию 8 марта как дня борьбы женщин за свои права в 1910 году положила Международная конференция работающих женщин под руководством Клары Цеткин. 8 марта - международный праздник, он отмечается в ряде стран, в том числе в России, Армении и Азербайджане. Со временем значение праздника для многих свелось к тому, что мужчины оказывают женщинам внимание и дарят им подарки, сообщает энциклопедический сайт о праздниках Calend.ru.

Алиса Гокоева подчеркивает, что о домашнем насилии сейчас принято молчать. «Будто бы ты не имеешь голоса, не имеешь права иметь подобную историю жизни и быть не идеальной женой и мамой двух ангелочков. И поэтому именно в этот праздник мне хотелось, чтобы эти женщины были услышаны. Это куда важнее никому не нужных дежурных поздравлений. Это возможность обрести голос», - подчеркнула автор выставки.

Она училась фотографии в Лондоне, затем вернулась в Северную Осетию, где реализовала несколько социальных фотопроектов. Один из самых известных ее проектов «Беслан точка жизнь», посвященный девочкам, которые выжили в теракте 2004 года.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

Алиса говорит, что проект «Вы вообще люди» открыл для нее новое понимание проблемы насилия. «Думаю, я открыла для себя то, что людям гораздо страшнее, чем мне казалось. Страшно тем, кто в этом живет. Страшно и тем, кто живет рядом с этим. Настолько, что они отрицают сам факт существования этого явления. Меня поразил всеобщий страх, понимаете? Именно он является первопричиной ненависти, агрессии, злобы и отрицания. Именно он владеет душами. Именно его нужно сбросить. Это мы и хотим делать, потому что «бесы боятся обличения». Я думаю, что обществу в целом предстоит очень долгий путь к пониманию очевидных для меня вещей. Что стыдно должно быть не жертве, а насильнику. Что у жестокости и извращений нет ни религии, ни национальности. Что нужно протянуть руку помощи, а не кидать в лицо и без того незащищенных людей циничное «сама виновата». И что лучше вынести «сор из избы», чем гроб из дома».

При этом автор выставки уверена в важности своей работы. «Как я уже сказала, нам всем предстоит долгая дорога. Это как с тем английским газоном в анекдоте, который мало посадить, его нужно ещё 300 лет поливать. Но я искренне надеюсь, что мы, со своей стороны, сделали свой маленький, но уверенный шаг на этом сложном пути», - добавила Алиса Гокоева.

Проблема домашнего насилия в Осетии сохраняет актуальность

Часть фотовыставки Алисы Гокоевой посвящена громким случаям домашнего насилия в Осетии, и эта проблема сохраняет актуальность, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» одна из основательниц сообщества «Хотае» Агунда Бекоева.

По ее словам, много женщин отказывались от участия в проекте, в том числе отказались и родственники погибших женщин. Агунда Бекоева посетовала, что объясняла родственникам погибших, для чего нужен этот проект и в чем его важность, но многие все равно отказались от участия. «Мы помогали Алисе найти героев. Самым сложным было найти героев, которые бы не побоялись даже в полуанонимном варианте рассказать свою историю. Но благодаря Алисе и тому, что многие люди знают ее и доверяют, она сумела собрать 13 человек разного возраста и с разными историями. И это ее большая заслуга», - отметила Агунда Бекоева.

Она сообщила, как проводилась работа сообщества «Хотае» с родственниками погибших. «Мы им рассказывали о проекте и зачем это нужно – кто-то согласился участвовать, а кто-то говорил нет. Мы могли взять открытую информацию в Интернете, но принципиально не хотели делать это в обход родственников погибших, и мы посчитали важным спросить их разрешение на использование историй и фотографий девочек. Мы с уважением относимся к родственникам. Несмотря на наши благие намерения, все равно главным для нас остается не причинить боль людям. Некоторые отказывались, и мы относились к этому с большим пониманием и не настаивали, не торговались – нет, значит, нет», - рассказала Агунда Бекоева.

Агунда Бекоева говорит, что не видит пока никаких изменений в решении проблемы домашнего насилия в Осетии с момента образования сообщества «Хотае». За время существования проекта Агунде постоянно пишут письма женщины, находящиеся в кризисной ситуации. «Остается открытым вопрос создания кризисного центра. Пока мы в начале этого пути и делаем только первые шаги», - пояснила она.

В январе 2020 года Агунда Бекоева заявила «Кавказскому узлу», что приют для жертв домашнего насилия нужен "любому крупному городу".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2020 года проект "Хотае" опубликовал данные анонимного опроса о домашнем насилии в Северной Осетии. Почти 42% респондентов пережили какой-либо из видов домашнего насилия. Среди жертв домашнего насилия почти половина никому о нем не рассказывала, и лишь чуть более восьми процентов доверились полиции. Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, отметили правозащитники.