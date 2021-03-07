07 марта 2021, 10:32
Жильцы девятиэтажки эвакуированы из-за пожара в Ставрополе
При пожаре, который произошел рано утром в многоквартирном доме в Ставрополе, были эвакуированы 20 человек. Двоим потребовалась помощь врачей.
Пожар произошел в девятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе сегодня около 4.40 мск.
В доме наблюдалось сильное задымление в доме, была организована эвакуация, сообщило главного управления МЧС по Ставропольскому краю на своем сайте. По данным спасателей, всего из подъезда вывели 20 человек. Пожар в 5:22 мск был локализован, обошлось без погибших и пострадавших, отметило ведомство в 05.10 мск.
«Спасено 25 человек. За медицинской помощью обратилось два человека. Помощь оказана на месте», - процитировало сообщение пресс-службы краевого управления МЧС "Свое ТВ" в 06.29 мск.
"Кавказский узел" также писал, что вечером 27 февраля спасатели эвакуировали 50 человек из-за сильного задымления в общежитии Ставрополя. По предварительным данным, один человек пострадал.
"Власти пообещали компенсации ставропольским погорельцам", "Жильцы ставропольской многоэтажки вернулись в квартиры после пожара", "Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе".
07 марта 2021, 09:22
-
Туристы попросили улучшить сервис на курорте "Эльбрус"
Федеральные власти выделят на развитие "Эльбруса" более семи миллиардов рублей, сообщила администрация курорта. Туристы попросили за счет этих средств пустить между поселками бесплатный автобус и организовать удобные дорожки между подъемниками.
07 марта 2021, 08:14
-
Пользователи соцсети поспорили по поводу акции в Баку против домашнего насилия
Сотрудницы театра ADO 6 марта провели перфоманс в центре Баку, на котором выступили против нарушения прав женщин в Азербайджане. Мнения пользователей Facebook относительно акции разделились.
07 марта 2021, 07:09
-
Жители Абхазии пожаловались на отключения света сверх графика
В течение двух дней электроэнергия в Абхазии подается по графику в связи с ремонтом на высоковольтной линии. Этот график не соблюдается, из-за внезапных отключений портится бытовая техника, пожаловались местные жители, рассказавшие, что вынуждены подолгу оставаться без света.
07 марта 2021, 06:06
-
Началась продажа билетов на авиарейсы между Ростовом-на-Дону и Арменией
"Уральские авиалинии" с 10 марта запускают еженедельные рейсы из Ростова-на-Дону в Гюмри и обратно.
07 марта 2021, 05:16
-
Власти Кубани анонсировали запрет на строительство многоэтажек в Сочи
Из-за множества самостроев в Сочи не хватает школ и детских садов, пока не разработан новый генплан, новые разрешения на строительство многоквартирных домов выдаваться не будут, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
-
07 марта 2021, 08:14
Пользователи соцсети поспорили по поводу акции в Баку против домашнего насилия
-
07 марта 2021, 07:09
Жители Абхазии пожаловались на отключения света сверх графика
-
06 марта 2021, 03:541
Экономисты объяснили причины высокого роста цен на продукты на Северном Кавказе
-
05 марта 2021, 19:10
Два жителя Ставрополья осуждены по делу о нападении на Дагестан
-
05 марта 2021, 16:56
Минздрав Дагестана предупредил о необходимости вакцинации для участия в хадже
-
05 марта 2021, 15:47
Глава Совбеза Абхазии подтвердил задержание Авидзбы и его охранников
-
07 марта 2021, 00:29
Останки двух солдат найдены в Нагорном Карабахе
-
06 марта 2021, 22:32
Мэр Местии заподозрен в угрозах в адрес журналиста
-
06 марта 2021, 19:43
Участники акции в Ереване завершили шествие
-
06 марта 2021, 17:21
Тело человека найдено под завалами в реконструируемом санатории Кисловодска
-
06 марта 2021, 13:37
Жители трех астраханских сел остались без транспортного сообщения
-
06 марта 2021, 00:21
Режим самоизоляции для пожилых продлен в Карачаево-Черкесии
-
05 марта 2021, 20:06
Продлен срок ареста обвиняемым в убийстве Эльджаркиева
-
05 марта 2021, 16:42
Мэрия Махачкалы отчиталась о решении проблемы с мусором
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
06 марта 2021, 17:21
Тело человека найдено под завалами в реконструируемом санатории Кисловодска
-
06 марта 2021, 03:541
Экономисты объяснили причины высокого роста цен на продукты на Северном Кавказе
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
18 февраля 2021, 21:54
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговСудебное шапито над ингушским протестом 1
-
13 февраля 2021, 22:05
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговЗаявление председателей Региональных отделений партии «ЯБЛОКО» Юга России 1
-
05 ноября 2020, 12:40
Женский взгляд из НальчикаСпасти Тамбукан 5
-
04 марта 2021, 19:131
Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне
-
04 марта 2021, 17:04
Условия карантина в Грузии
-
07 марта 2021, 07:57Микрорайон Гагаринский города Сочи: реновация или капремонт?
-
06 марта 2021, 15:45С 1 мая будет запущен электропоезд по маршруту Владикавказ - Туапсе
-
04 марта 2021, 23:24О ситуации с медицинским обслуживанием в Сочи
-
04 марта 2021, 14:14В санатории "Объединенный санаторий Сочи" незаконно сократили работников
-
04 марта 2021, 02:3014 марта пройдет третья международная акция "Диктант на адыгейском языке"
-
04 марта 2021, 16:58
В феврале 2021 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали четыре человека
-
22 февраля 2021, 19:28
Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов