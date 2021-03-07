07 марта 2021, 10:32

Жильцы девятиэтажки эвакуированы из-за пожара в Ставрополе

При пожаре, который произошел рано утром в многоквартирном доме в Ставрополе, были эвакуированы 20 человек. Двоим потребовалась помощь врачей.

Пожар произошел в девятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе сегодня около 4.40 мск.

В доме наблюдалось сильное задымление в доме, была организована эвакуация, сообщило главного управления МЧС по Ставропольскому краю на своем сайте. По данным спасателей, всего из подъезда вывели 20 человек. Пожар в 5:22 мск был локализован, обошлось без погибших и пострадавших, отметило ведомство в 05.10 мск.

«Спасено 25 человек. За медицинской помощью обратилось два человека. Помощь оказана на месте», - процитировало сообщение пресс-службы краевого управления МЧС "Свое ТВ" в 06.29 мск.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 27 февраля спасатели эвакуировали 50 человек из-за сильного задымления в общежитии Ставрополя. По предварительным данным, один человек пострадал.

Примечание:

"Власти пообещали компенсации ставропольским погорельцам", "Жильцы ставропольской многоэтажки вернулись в квартиры после пожара", "Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе".

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