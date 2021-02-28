28 февраля 2021, 15:34

Жильцы волгоградской многоэтажки эвакуированы из-за пожара

Спасатели в Волгограде эвакуировали жильцов подъезда многоэтажного дома, в котором сегодня произошел пожар.

По данным спасателей, пожар в многоквартирном доме на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда произошел сегодня в 14:00 мск.

"В 14:26 была объявлена ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет. Жильцы подъезда были эвакуированы", - цитирует сотрудника пресс-службы управления МЧС по Волгоградской области V1.ru.

По словам очевидца, пожар произошел в квартире на пятом этаже. "Мы возвращались с семьей из кино. Когда подходили к дому, почувствовали запах гари, а потом и дым. Очень испугались, мы ведь сами живем в этом доме. На месте скорая дежурит, пожарные, соседи говорят, что есть пострадавшие, но мы точно не знаем. Люди на улице сидят, кто в чем был, выбежали из подъезда", - приводит его слова издание.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде слабые осадки при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 1 марта осадков не ожидается, температура понизится до 0 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Публикация издания проиллюстрирована видеороликом, на котором видно, что пожар произошел на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. На сайте областного управления МЧС, по состоянию на 15.33 мск, информация о пострадавших и числе эвакуированных жильцов не опубликована.

Примечание:

"Предприниматели с рынка в Волгограде потребовали помощи после пожара", "20 человек эвакуированы при пожаре в волгоградской многоэтажке", "Жильцы многоэтажки в Волгограде пострадали при пожаре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 февраля 2021, 19:08

28 февраля 2021, 18:17

  • Родные Джумаева обнародовали видео с ним из суда

    Родственникам чеченца Сайд-Мухаммада Джумаева, арестованного за драку с силовиками на акции в поддержку Навального в Москве, удалось пообщаться с ним в зале суда и убедиться, что он получает их посылки, следует из обнародованных ими в соцсетях видео.

28 февраля 2021, 17:19

28 февраля 2021, 16:24

28 февраля 2021, 14:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи