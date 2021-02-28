Жильцы волгоградской многоэтажки эвакуированы из-за пожара

28 февраля 2021, 15:34

Спасатели в Волгограде эвакуировали жильцов подъезда многоэтажного дома, в котором сегодня произошел пожар.

По данным спасателей, пожар в многоквартирном доме на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда произошел сегодня в 14:00 мск.

"В 14:26 была объявлена ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет. Жильцы подъезда были эвакуированы", - цитирует сотрудника пресс-службы управления МЧС по Волгоградской области V1.ru.

По словам очевидца, пожар произошел в квартире на пятом этаже. "Мы возвращались с семьей из кино. Когда подходили к дому, почувствовали запах гари, а потом и дым. Очень испугались, мы ведь сами живем в этом доме. На месте скорая дежурит, пожарные, соседи говорят, что есть пострадавшие, но мы точно не знаем. Люди на улице сидят, кто в чем был, выбежали из подъезда", - приводит его слова издание.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде слабые осадки при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 1 марта осадков не ожидается, температура понизится до 0 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Публикация издания проиллюстрирована видеороликом, на котором видно, что пожар произошел на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. На сайте областного управления МЧС, по состоянию на 15.33 мск, информация о пострадавших и числе эвакуированных жильцов не опубликована.