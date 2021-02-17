Последствия пожара на Качинском рынке в Волгограде. Кадр видео агентства "Высота 102" https://www.youtube.com/watch?v=oXi4sB8D0SA&feature=youtu.be

17 февраля 2021, 14:48

Предприниматели с рынка в Волгограде потребовали помощи после пожара

Участники схода на Качинском рынке пожаловались сегодня на значительные убытки, причиненные пожаром. Мэрия Волгограда пообещала льготы 13 предпринимателям. При пожаре погиб человек, еще трое отравились дымом и госпитализированы.

Торговцы Качинского рынка собрались сегодня в одном из павильонов после произошедшего 16 февраля пожара. К сгоревшим торговым рядам их не пустили, там работают сотрудники полиции. Собрание носит стихийный характер, чиновники или представители администрации рынка на него не пришли.

Предприниматели пожаловались, что недостаточно информированы о дальнейших действиях властей и администрации рынка. "Мы хотим попасть к директору, узнать причины – это же все (пожар. – Прим. "Кавказского узла") не просто так, нужно же искать причины. Мы карантин пережили, все выдержали, оплатили все исправно, но тут пришла другая беда", – процитировало одну из предпринимательниц волгоградское издание V1.

В ночь на 27 декабря 2020 года произошел пожар на другом рынке, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Десятки предпринимателей лишились крупных партий товаров на сотни тысяч рублей. Мэрия обещала им материальную помощь.

На видео, опубликованном на YouTube-канале "Высота 102", демонстрируются последствия пожара на Качинском рынке и сход предпринимателей.

Участники собрания считают, что их должны временно освободить от налогов. "Мы банкроты! У нас ничего не осталось!" – указал один из предпринимателей. "Это не год, не два, [а] все, что у нас было – зарабатывалось долгими годами, десятилетиями. Мы даже не знаем, куда идти и что делать", – заявила одна из владелиц уничтоженного огнем торгового павильона. "Мы даже не знаем, были ли застрахованы торговые ряды", – привело слова еще одного из собравшихся волгоградское издание "Высота 102".

Пожар на Качинском рынке в Волгограде 16 февраля 2021 года. Фото пресс-службы управления МЧС по Волгоградской области, https://34.mchs.gov.ruПредприниматели также рассказали, что в результате пожара погибла их коллега Светлана. По их словам, она задохнулась от дыма, тело женщины было найдено у выхода из сгоревшего павильона, сообщается в публикации.

В связи со смертью женщины на Качинском рынке организована доследственная проверка, решение о возбуждении дела еще не принято, сообщило на своем сайте 16 февраля областное управление Следкома России.

Во время пожара на Качинском рынке отравились продуктами горения еще три человека, они были госпитализированы в клиническую больницу №25, со ссылкой на городской комитет здравоохранения передали сегодня "Новости Волгограда".

Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. В мэрии насчитали 13 предпринимателей, которые понесли материальный ущерб. "В настоящий момент в реестр предпринимателей, имущество которых пострадало, вошли данные 13 хозяйствующих субъектов. Все они на льготных условиях получат новые места для возобновления хозяйственной деятельности на этой же торговой площадке уже в ближайшие дни", – передал сегодня сообщение пресс-службы администрации Волгограда "Интерфакс".

Оперативный штаб, созданный на месте пожара, планирует возобновить работу рынка уже к 19 февраля. За сегодняшний день и 18 февраля нужно восстановить системы энергоснабжения и огородить сгоревшие павильоны, сообщил сегодня "Блокнот-Волгоград".

Примечание:

"Жильцы пятиэтажки эвакуированы в Волгограде из-за пожара", "Крупный пожар потушен на рынке в Волгограде", "Прокуратура потребовала закрыть две АЗС в Волгоградской области после масштабных проверок".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 февраля 2021, 16:21

17 февраля 2021, 16:01

  • Свидетели Иеговы* в Нефтекумске лишились работы из-за уголовного преследования

    Уголовное дело Свидетелей Иеговы* Константина Самсонова, Александра Акопова и Шамиля Султанова, которое начал сегодня рассматривать суд на Ставрополье, очень объемное и будет рассматриваться долго, предположил адвокат Денис Владимиров. Обвиняемые находятся на свободе, но из-за наложенных судом ограничений не могут вернуться на работу и испытывают сложности с медицинской помощью.

17 февраля 2021, 15:30

17 февраля 2021, 14:03

17 февраля 2021, 13:38

  • "Медиазона" указала на подоплеку обысков в поселке Тарки

    Массовые обыски, которые прошли в дагестанском поселке Тарки после ареста силовика, подозреваемого в хранении наркотиков, местные жители связывают с местью его родственников противникам наркомании, сообщила сегодня "Медиазона".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи