Предприниматели с рынка в Волгограде потребовали помощи после пожара

17 февраля 2021, 14:48

Участники схода на Качинском рынке пожаловались сегодня на значительные убытки, причиненные пожаром. Мэрия Волгограда пообещала льготы 13 предпринимателям. При пожаре погиб человек, еще трое отравились дымом и госпитализированы.

Торговцы Качинского рынка собрались сегодня в одном из павильонов после произошедшего 16 февраля пожара. К сгоревшим торговым рядам их не пустили, там работают сотрудники полиции. Собрание носит стихийный характер, чиновники или представители администрации рынка на него не пришли.

Предприниматели пожаловались, что недостаточно информированы о дальнейших действиях властей и администрации рынка. "Мы хотим попасть к директору, узнать причины – это же все (пожар. – Прим. "Кавказского узла") не просто так, нужно же искать причины. Мы карантин пережили, все выдержали, оплатили все исправно, но тут пришла другая беда", – процитировало одну из предпринимательниц волгоградское издание V1.

В ночь на 27 декабря 2020 года произошел пожар на другом рынке, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Десятки предпринимателей лишились крупных партий товаров на сотни тысяч рублей. Мэрия обещала им материальную помощь.

На видео, опубликованном на YouTube-канале "Высота 102", демонстрируются последствия пожара на Качинском рынке и сход предпринимателей.

Участники собрания считают, что их должны временно освободить от налогов. "Мы банкроты! У нас ничего не осталось!" – указал один из предпринимателей. "Это не год, не два, [а] все, что у нас было – зарабатывалось долгими годами, десятилетиями. Мы даже не знаем, куда идти и что делать", – заявила одна из владелиц уничтоженного огнем торгового павильона. "Мы даже не знаем, были ли застрахованы торговые ряды", – привело слова еще одного из собравшихся волгоградское издание "Высота 102".

Предприниматели также рассказали, что в результате пожара погибла их коллега Светлана. По их словам, она задохнулась от дыма, тело женщины было найдено у выхода из сгоревшего павильона, сообщается в публикации.

В связи со смертью женщины на Качинском рынке организована доследственная проверка, решение о возбуждении дела еще не принято, сообщило на своем сайте 16 февраля областное управление Следкома России.

Во время пожара на Качинском рынке отравились продуктами горения еще три человека, они были госпитализированы в клиническую больницу №25, со ссылкой на городской комитет здравоохранения передали сегодня "Новости Волгограда".

Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. В мэрии насчитали 13 предпринимателей, которые понесли материальный ущерб. "В настоящий момент в реестр предпринимателей, имущество которых пострадало, вошли данные 13 хозяйствующих субъектов. Все они на льготных условиях получат новые места для возобновления хозяйственной деятельности на этой же торговой площадке уже в ближайшие дни", – передал сегодня сообщение пресс-службы администрации Волгограда "Интерфакс".

Оперативный штаб, созданный на месте пожара, планирует возобновить работу рынка уже к 19 февраля. За сегодняшний день и 18 февраля нужно восстановить системы энергоснабжения и огородить сгоревшие павильоны, сообщил сегодня "Блокнот-Волгоград".