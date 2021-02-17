17 февраля 2021, 14:48
Предприниматели с рынка в Волгограде потребовали помощи после пожара
Участники схода на Качинском рынке пожаловались сегодня на значительные убытки, причиненные пожаром. Мэрия Волгограда пообещала льготы 13 предпринимателям. При пожаре погиб человек, еще трое отравились дымом и госпитализированы.
Торговцы Качинского рынка собрались сегодня в одном из павильонов после произошедшего 16 февраля пожара. К сгоревшим торговым рядам их не пустили, там работают сотрудники полиции. Собрание носит стихийный характер, чиновники или представители администрации рынка на него не пришли.
Предприниматели пожаловались, что недостаточно информированы о дальнейших действиях властей и администрации рынка. "Мы хотим попасть к директору, узнать причины – это же все (пожар. – Прим. "Кавказского узла") не просто так, нужно же искать причины. Мы карантин пережили, все выдержали, оплатили все исправно, но тут пришла другая беда", – процитировало одну из предпринимательниц волгоградское издание V1.
В ночь на 27 декабря 2020 года произошел пожар на другом рынке, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Десятки предпринимателей лишились крупных партий товаров на сотни тысяч рублей. Мэрия обещала им материальную помощь.
На видео, опубликованном на YouTube-канале "Высота 102", демонстрируются последствия пожара на Качинском рынке и сход предпринимателей.
Участники собрания считают, что их должны временно освободить от налогов. "Мы банкроты! У нас ничего не осталось!" – указал один из предпринимателей. "Это не год, не два, [а] все, что у нас было – зарабатывалось долгими годами, десятилетиями. Мы даже не знаем, куда идти и что делать", – заявила одна из владелиц уничтоженного огнем торгового павильона. "Мы даже не знаем, были ли застрахованы торговые ряды", – привело слова еще одного из собравшихся волгоградское издание "Высота 102".
Предприниматели также рассказали, что в результате пожара погибла их коллега Светлана. По их словам, она задохнулась от дыма, тело женщины было найдено у выхода из сгоревшего павильона, сообщается в публикации.
В связи со смертью женщины на Качинском рынке организована доследственная проверка, решение о возбуждении дела еще не принято, сообщило на своем сайте 16 февраля областное управление Следкома России.
Во время пожара на Качинском рынке отравились продуктами горения еще три человека, они были госпитализированы в клиническую больницу №25, со ссылкой на городской комитет здравоохранения передали сегодня "Новости Волгограда".
Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. В мэрии насчитали 13 предпринимателей, которые понесли материальный ущерб. "В настоящий момент в реестр предпринимателей, имущество которых пострадало, вошли данные 13 хозяйствующих субъектов. Все они на льготных условиях получат новые места для возобновления хозяйственной деятельности на этой же торговой площадке уже в ближайшие дни", – передал сегодня сообщение пресс-службы администрации Волгограда "Интерфакс".
Оперативный штаб, созданный на месте пожара, планирует возобновить работу рынка уже к 19 февраля. За сегодняшний день и 18 февраля нужно восстановить системы энергоснабжения и огородить сгоревшие павильоны, сообщил сегодня "Блокнот-Волгоград".