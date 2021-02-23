Объяснения чиновников о травмах школьников в Каспийске вызвали скепсис у пользователей соцсети

23 февраля 2021, 09:28

Два второклассника в Каспийске получили травмы в результате игры с подростками, заявили следователи и Минобрнауки после сообщений о том, что детей избили старшие ученики. Многие пользователи Instagram выразили недоверие этой версии.

Сообщение о происшествии было опубликовано в Telegram-канале "Life Дагестан" 22 февраля. "В Каспийске ученики 7-го класса толпой избили двух второклассников. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Подробности уточняются", - написал автор публикации.

Информацию о том, что дети получили травмы, вечером того же дня подтвердила пресс-служба управления СКР по Дагестану. Однако, по версии следователей, травмы дети получили во время игры. "По предварительным данным, 19 февраля 2021 года на территории средней общеобразовательной школы города Каспийска несколько учащихся в ходе игры с двумя учениками второго класса указанной школы причинили последним многочисленные телесные повреждения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) и части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), уточнили следователи. "Допрашиваются руководство и коллектив образовательного учреждения, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших преступление, назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в публикации.

Сведения об избиении школьников в Каспийске не соответствуют действительности, заверила пресс-служба Минобрнауки Дагестана. "Дети пострадали в результате известной всем подросткам, грубой и небезопасной для здоровья игры «подсечки». В школе ведётся разбирательство. На месте присутствуют заместитель главы г. Каспийска Арсен Велиев, начальник управления образования г. Каспийска Лариса Абрамова, сотрудник ПДН и родители обучающихся. Подростки признаются, что сожалеют о случившемся, они понимают, что не должны были допускать в игру второклассников и что данная игра опасна и для них самих тоже. Ребята заигрались и не думали о последствиях. Вместе со своими родителями старшеклассники уже навестили пострадавших детей в больнице и попросили у них прощения", - указано в публикации, размещенной 22 февраля в Telegram-канале министерства.

В школах республики будут проведены профилактические беседы с детьми и родителями, отмечается в сообщении. Какие именно травмы получили дети, следователи и Минобрнауки в своих публикациях не уточнили.

Версия Минобрнауки опубликована также поздно вечером 22 февраля в Instagram-паблике "Жизнь Дагестан", насчитывающем 734 тысячи подписчиков. К 09.20 мск 23 февраля публикация набрала 51,3 тысячи просмотров, под ней размещено 512 комментариев.

Авторы многих из них эмоционально выразили недоверие опровержению чиновников. "Да прям мы поверили, что седьмой класс играл со вторым классом. [...] Наведите в Дагестане порядок, хватит уже нести чушь!" – написал, в частности, пользователь marmaq. "Они что угодно придумают щас", - предположил tkani_kruzjevo_furnitura.

"Быстренько нашли оправдание!" – скептически заметил kama2885m. "Даже если они (дети) согласились поиграть, но явно не в такую игру", - написал этот же пользователь в другом комментарии. "Прям сразу оправдание, и ничего что маленькие детки пострадали. [...] Это что за игра такая, что ребра ломают?" - написал iiiiigan. "Мы тоже в школе учились. Но из-за подсечек в больницу никто не попадал", - заметил _voobrajay.

Пользователь ldd.ddl призвал участников дискусии к рассудительности. "Вы лично присутствовали в школе?! Видели данную ситуацию?! Что за чушь несете в комментариях?" – написал он. "И вы верите в этот бред?" – поинтересовался в ответ askerov575. "Я ученик этой школы", - пояснил ldd.ddl.

По состоянию на 09.20 мск 23 февраля, новая информация о расследовании дела не опубликована на сайте управления Следкома по Дагестану. Часть 2 статьи 111 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть 2 статьи 115 УК РФ – до двух лет лишения свободы.