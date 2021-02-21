Пользователи соцсети призвали запретить сборы денег к праздникам в школах Ингушетии

21 февраля 2021, 14:42

Минобразования Ингушетии должно запретить школам собирать с родителей деньги в преддверии праздников, указал автор публикации в местном Instagram-паблике. Часть пользователей соцсети напомнили, что родители не обязаны сдавать деньги, но их оппоненты возразили, что вынуждены делать это в интересах своих детей.

Призыв к министерству образования опубликован сегодня в доступном лишь подписчикам Instagram-паблике "Новости Ингушетии", на который подписана 191 тысяча пользователей. "К министерству образования: запретить школам собирать деньги на День джигита и 8 Марта! У меня пять детей и все школьники", - написал автор публикации, попросив администратора паблика добавить в адресаты обращения министерство образования.

День джигита отмечается в Ингушетии 1 марта, празднуют его мужчины кавказских народностей, проживающие и в других странах мира. Этот праздник "призван подчеркнуть важность и значимость таких качеств, как мужество и патриотизм, выразить уважение и почет мужчинам", сообщила 1 марта 2018 года интернет-газета "Ингушетия".

К 14.40 мск под публикацией в Instagram размещено около 800 комментариев. Авторы некоторых из них указали, что родители школьников не обязаны подчиняться требованиям сдать деньги.

"Просто не сдавайте, и всё. Насильно вас никто не заставляет", - написал, в частности, klklklklk.29. "Кто-то насильно нас заставляет их давать? Не хотите - не давайте, я например, не хочу и не даю, вопрос закрыт, мне никто не звонит и не требует эти деньги", - согласилась lida_tsitskieva1985.

"У меня пятеро детей, четыре ученика, вы не поверите, с каким удовольствием я делаю подарки учителям прям от души. Никто никого насильно не заставляет сдавать эти деньги, все по желанию родителей", - написала indira_06_95.

"Никто не вымогает, лично мне самой легче отдать эти 500 руб, чем дарить подарок учителю от себя. И выгоднее, и зачем дарить барахло?.. А сделать приятное учителю считаю нормальным делом... тем более раз в год, это не так часто", - согласилась realmama84.

Значительно большее число участников дискуссии указали, что вынуждены сдавать деньги. "Заставляют, детям [не сдавшим деньги] стыдно бывает перед одноклассниками", - указала, в частности, mestoeva4. "Заставляют, я не хочу... Все должны собрать [деньги]", - пожаловался пользователь peppidlinniichulok.

"Потом позорят детей перед всем классом", - согласился jizn_pravednyih. "На весь класс будут афишировать, что не сдала", - подтвердила ma_dina5944.

"Конечно, не заставляют, а потом такие последствия, что мой ребёнок сидит на последней парте и без внимания, потому что я не сдала денежки", - пожаловалась xavashka2013. "Насильно заставляют, за краски, побелки, плитку в класс и так далее", - указала xawayndieva. "Не говори, на жалюзи на маски, на антисептики, на тряпки, это у них не заканчивается", - посетовал пользователь 784__3.

"Сколько я помню, всегда эти школы, т.е. учителя, просили эти копейки. Ну, нету у людей. Почти в каждой семье по 4, 5, даже и больше детей. И так людям живется очень туго", - высказала мнение kodzoeva999.

Минобрнауки Ингушетии, по состоянию на 14.40 мск, не прокомментировало жалобы родителей на своем сайте и на странице в Instagram.

"Кавказский узел" писал ранее, что в августе 2019 года, в преддверии учебного года, родители учеников пожаловались на практику поборов в некоторых школах Ингушетии. "Поборы как везде и всегда – одноразовые шторы, ремонт и обязательные билеты в цирк, в который никто не ходит", – сообщил, в частности, житель Ингушетии Махарби. О практике собирать с родителей деньги на нужды школы рассказали тогда жители и других республик Северного Кавказа: Чечни и Дагестана.