Вадим Варшавский. Фото: Daniil Popov https://ru.wikipedia.org/

21 февраля 2021, 09:20

Ростовский бизнесмен Варшавский добивается освобождения по состоянию здоровья

Защита обжаловала отказ суда в освобождении из-за тяжелой болезни гендиректора "Ростовского электрометаллургического завода" Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года колонии за неуплату налогов.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2019 года бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский был осужден на 3,5 года колонии по делу о неуплате налогов возглавляемым им Ростовским электрометаллургическим заводом (РЭМЗ) на общую сумму более 490 миллионов рублей. В январе 2020 года Арбитражный суд арестовал три элитных автомобиля жены бизнесмена Вадима Варшавского по иску компании из Владимирской области. Сам Варшавский находится в СИЗО после приговора по делу об уклонении от уплаты налогов, который он обжаловал.

В Октябрьский райсуд Ростовской области направлено заявление Вадима Варшавского, в котором тот попросил освободить его в связи с заболеванием, сообщил 20 февраля со ссылкой на Ростовский областной суд 161.ru.

Предприниматель указал, что не может отбывать наказание в колонии без оказания специальной медицинской помощи из-за тяжелой сердечной болезни, говорится в сообщении.

Октябрьский райсуд в сентябре 2020 года отказал предпринимателю в удовлетворении этого ходатайства, сообщил "Коммерсант". Защита обжаловала отказ в освобождении в Ростовском областном суде, а он вернул его в Октябрьский райсуд, информировал РБК.

Комментариев относительно подачи жалобы на отказ в освобождении от осужденного или его представителей не поступало. На сайте Ростовского облсуда и Октябрьского райсуда информации о подаче жалобы по состоянию на 09.00 мск сегодня нет. 

Примечание:

"Глава ростовской энергокомпании заподозрен в неуплате налогов на 101 миллион", "Ростовский бизнесмен заподозрен в многомиллионной неуплате налогов", "Ростовский суд постановил возобновить следствие по делу РЭМЗа".

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