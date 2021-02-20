Помощник дагестанского судьи обвинен во взяточничестве

20 февраля 2021, 22:22

Передано в суд дело помощника судьи в Каспийске, обвиненного в систематическом получении взяток в размере до 1,4 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля суд постановил арестовать помощника судьи Каспийского городского суда, который, по версии следствия, вместе со своими сообщниками брал взятки в размере от 50 тысяч до 1,4 миллиона рублей. Благодаря этим деньгам взяткодателям удавалось смягчить наказание или вовсе избежать его. Следком при этом не привел никакой информации по делу судьи Каспийского городского суда. Однако источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что материалы дела направлены в Высшую квалификационную коллегию судей России, поскольку там "фигурируют лица, имеющие особый порядок возбуждения уголовного дела".

Расследование завершено, отчиталось дагестанское управление Следкома. В материалах дела идет речь о восьми взятках и подготовке к получению еще двух, следует из сегодняшней публикации на сайте дагестанского управления Следкома.

Уголовное дело направлено в Каспийский городской суд для рассмотрения по существу, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура России.

Коллегия Верховного суда Дагестана еще в октябре 2019 года дала согласие на процессуальные действия в кабинете судьи Каспийского городского суда, проводили их сотрудники ФСБ, сообщил сегодня Telegram-канал издания "Дагестанская правда".

По статье 290 Уголовного кодекса помощнику судьи грозит до 12 лет заключения.