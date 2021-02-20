Инициатива властей об уголовной ответственности за оскорбление госслужащих вызвала критику в Армении

20 февраля 2021, 05:40

11 журналистских и общественных организаций потребовали от властей Армении отказаться от инициативы введения уголовной ответственности за оскорбление и клевету в адрес госслужащих. Такие поправки в Уголовный кодекс приведут к политическим преследованиям критиков власти и цензуре, полагают правозащитница Нина Карапетянц и координатор "Союза информированных граждан" Даниел Ионесян. Ужесточение наказания исходит из стремления премьер-министра Никола Пашиняна сохранить власть, считает политолог Степан Даниелян.

Как информировал "Кавказский узел", вице-спикер парламента Армении Ален Симонян инициировал внесение в Гражданский кодекс поправок об увеличении в пять раз компенсаций за клевету и оскорбление. Союз журналистов Армении в сентябре 2020 года выступил против инициативы, которую назвал попыткой ограничить свободу слова. 11 февраля 2021 года парламент в первом чтении одобрил законопроект о пятикратном увеличении размера компенсации за оскорбление и клевету до пяти миллионов и десяти миллионов драмов (9,5 тысячи и 19 тысяч долларов соответственно). Представители журналистских и общественных организаций указали, что власти оказывают давление на свободу слова в своих политических интересах.

Генпрокуратура Армении инициировала поправки в Уголовный кодекс, предложив ввести уголовное наказание за оскорбление госслужащих. Соответствующий проект поправок был опубликован 17 февраля на едином портале правовой информации E-draft.am.

Согласно проекту, предлагается установить за оскорбление или клевету в адрес госслужащих штраф в размере от 100 до 500 минимальных месячных заработных плат (от 190 до 953 долларов), которые приравнены в Армении к одной тысяче драмов. В случае если госслужащего оскорбили или оклеветали в СМИ, наказание предусматривает штраф в размере от 500 до 3000 минимальных месячных заработных плат (от 953 до 5720 долларов) или лишение свободы на срок до двух лет.

Авторы проекта также предложили дополнить статью 316 УК Армении "Применение насилия против представителя власти", приравняв госслужащих к представителям власти, которые, согласно пункту 3 статьи 316, наделены распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в его служебном подчинении.

10 мая 2008 года президент Серж Саргсян подписал закон, согласно которой статья 318 УК Армении «Оскорбление представителя власти» утратила свою силу, сообщается на сайте Arlis.am. Эта статья предусматривала за публичное оскорбление штраф в размере от 100 до 200 минимальных месячных заработных плат. То же деяние, совершенное в публичных выступлениях или СМИ, предусматривало штраф в размере от 200 до 400 минимальных месячных заработных плат или лишение свободы на срок до двух лет.

Журналисты и активисты потребовали от властей отказаться от попыток ограничить свободу СМИ

11 армянских журналистских и общественных организаций потребовали от властей отказаться от принятия данного законопроекта, пересмотреть политику ограничений для урегулирования медийного поля и начать обсуждения для решения накопившихся в этой сфере проблем, передает корреспондент «Кавказского узла».

Этот проект стал логическим продолжением законодательных инициатив, посредством которых власти пытаются ограничить свободу слова и деятельность СМИ, говорится в заявлении, опубликованном 18 февраля на сайте Клуба общественной журналистики.

Авторы заявления напомнили о 1577-й резолюции ПАСЕ, пункт 17.6 которой требует «исключить из законодательства дополнительную защиту государственных служащих по части оскорблений и клеветы, в соответствии с прецедентным правом ЕСПЧ». Они призвали международные организации держать в центре внимания законодательные процессы, которые, по мнению авторов, угрожают серьезным регрессом демократии и правам человека.

Мы не защищаем оскорбления и клевету, но считаем необходимым напомнить, что представители власти, должностные и общественные лица обязаны проявлять большую терпимость в отношении любой критики

«Мы не защищаем оскорбления и клевету, но считаем необходимым напомнить, что представители власти, должностные и общественные лица обязаны проявлять большую терпимость в отношении любой критики и должны понимать, что их деятельность находится под вниманием общества и СМИ», - отмечено в заявлении.

Более того, согласно прецедентному решению Европейского суда, составляющей частью журналистской свободы являются определенные преувеличения и даже провокации, подчеркнули его авторы. «Объективную критику СМИ должностные лица и политические деятели воспринимают как оскорбление и клевету и пытаются свести счеты в судебном порядке. Уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, согласно предложенным поправкам, может стать для должностных лиц инструментом, который позволит избегать острой критики, сведя к минимуму их подотчетность перед обществом», - сказано в заявлении.

Заявление подписали Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, журналистский клуб «Аспарез», Центр свободы информации, Институт многосторонней информации, Клуб общественной журналистики, Горисский пресс-клуб, а также общественные организации «Журналисты во имя будущего», «Журналисты во имя прав человека» и «Превосходство права».

Инициатива властей направлена против ее критиков, считают аналитики

Представителем власти является госслужащий, наделенный распорядительными полномочиями, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат по уголовным делам, член Палаты адвокатов Армении Араик Папикян.

«Представителями власти считаются сотрудники полиции, налоговой и таможенной службы, приставы, то есть те, кто по роду службы могут требовать или контролировать исполнение закона. Например, полицейский или сотрудник дорожной полиции могут привлечь за неповиновение требованиям, но депутат не имеет такого права, так как не наделен полномочиями - он может лишь сообщить о правонарушении, но не составить протокол», - сказал он.

Госслужащих не наделили распорядительными полномочиями, а всего лишь приравняли к термину «представитель власти», добавил адвокат.

«Полагаю, власть пошла на такой шаг, чтобы защитить своих приближенных – депутатов, советников, глав общин и членов Совета старейшин. Сейчас за несерьезный инцидент с госслужащим, не наделенным распорядительными полномочиями, например, за драку, тюремный срок не получишь, но после принятия поправки наказание станет строже», - отметил Папикян.

Проблему оскорблений и клеветы не удастся решить ужесточением уголовного наказания из-за того накала страстей, который царит в обществе и на политическом поле, заявила «Кавказскому узлу» глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц.

Принятие поправок приведет к политическим преследованиям критиков власти, поскольку таким образом власти пытаются избавить себя от обоснованной критики в свой адрес, полагает она.

«Если я критикую прокуратуру за бездействие в борьбе с коррупцией, более того, считаю, что она является частью коррупционной системы, против меня возбудят дело, что я делаю заявление без вердикта суда. Но суды не выносят подобные вердикты, так как являются частью этой порочной системы, и когда я и это озвучу, на меня повесят вторую статью», - отметила Карапетянц.

При этом правозащитница уверена, что власти проявят избирательный подход, возбуждая уголовные дела по этой статье. «Это хороший инструмент «заткнуть» всех инакомыслящих», - считает она.

По ее словам, для решения спорных вопросов о клевете и оскорблениях существует гражданское судопроизводство. «Чтобы избежать критики, надо работать прозрачно, уровень критики напрямую зависит от прозрачности работы властей, в которой всегда можно усмотреть оскорбление или клевету», - подчеркнула Карапетянц, добавив, что подобные законы специфичны для авторитарных стран.

Поправки в УК Армении приведут к цензуре и несоразмерной защите властей от критики, считает координатор программ общественной организации «Союз информированных граждан» Даниел Ионесян.

«Есть страны, где оскорбления и клевета уголовно наказуемы, есть страны, в которых уголовно наказуемы определенные их проявления, но нет такой демократичной страны, в которой оскорбление или клевета в адрес власти уголовно наказуема, а в адрес простых граждан - нет», - заявил он «Кавказскому узлу».

31-я статья Конституции Армении гарантирует неприкосновенность чести и доброго имени, и власть не должна иметь какого-либо преимущества, подчеркнул Ионесян. «Более того, правоохранительным органам придется расследовать каждый такой факт, вне зависимости, есть ли заявление от госслужащего или нет. И в каждом случае придется доказывать, правдивы или нет изложенные факты», - отметил он.

Ужесточая законодательство, власть стремится наделить своих сторонников в парламенте и системе управления, которые находятся под общественным давлением, инструментами защиты, заявил «Кавказскому узлу» политолог Степан Даниелян.

По его мнению, Пашинян понимает, что только силовыми и репрессивными методами он может сохранить свою команду, и, как следствие, свою власть.

«Власть потеряла свою легитимность после войны в Арцахе [самоназвание Нагорного Карабаха], ее политика непонятна для общества, власти не могут ответить на многочисленные вопросы, в частности, в вопросе Арцаха и безопасности Армении, часть социальных проблем ухудшается с каждым днем. Это распространенное явление, когда режимы, чьи действия непонятны обществу, пытаются силовым методом защитить себя», - отметил он.

Однако и этот метод сохранения достаточно сложный, добавил политолог. «Силовые структуры должны быть готовы к силовым методам, их нужно мобилизовать. Но сегодня недовольство есть и в полиции. Конечно, есть подразделения, которые хорошо финансируются и которые беспрекословно исполняют приказы. Но весь вопрос - доколе, и когда полиция начнет саботировать приказы - а такой момент рано или поздно настанет», - пояснил Даниелян.

Политолог Армен Варданян считает необходимым защиту от клеветы на медийном поле, которое, как считает он, заполонено фейковые новостями, содержащими клевету и оскорбления. «Если и ужесточать закон, то эта мера не должна касаться только госслужащих. Закон должен распространяться на каждого, и любой политик должен быть защищен от клеветы и оскорблений», - заявил Варданян «Кавказскому узлу».