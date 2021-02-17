17 февраля 2021, 14:03

Суд в Ростове-на-Дону арестовал четверых подозреваемых в экстремизме

Четыре сторонника группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, о задержании которых отчиталось сегодня ФСБ, арестованы на два месяца Ленинским райсудом Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", в четырех регионах юга России задержаны 19 человек, планировавших террористические акты на Северном Кавказе, у них найдены экстремистские материалы, оружие и боеприпасы, сообщила сегодня ФСБ.

По версии ведомства, задержанные - сторонники "межрегионального экстремистского сообщества" запрещенной в России экстремистской группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра". "В феврале 2021 года в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ*", – сообщило сегодня ФСБ.

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца четырех членов запрещенной в России международной исламистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", которые состояли в ростовской ячейке организации, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области. "Суд арестовал их на 2 месяца", - процитировало сегодня ТАСС сообщение пресс-службы. 

Один из арестованных подозревается в организации деятельности экстремистской организации, остальные - в участии в деятельности экстремистской организации, сообщил сегодня "Интерфакс".

На сайте Ленинского районного суда на 13:20 мск 17 февраля не содержится информации об аресте задержанных. 

Часть 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы, часть 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) - от двух до шести лет лишения свободы. 

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* религиозное объединение "Ат-Такфир валь-Хиджра" (Искупление и исход) решением Верховного суда РФ от 15 сентября 2010 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.

Примечание:

"Арест шести Свидетелям Иеговы* из Ростовской области продлен", "Заключенный из адыгейской колонии заподозрен в организации сбора денег для экстремистов", "Силовики отчитались о признании задержанного в Адыгее в призывах к терроризму".

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