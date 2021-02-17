Защита раскритиковала доказательства по делу ингушских активистов

17 февраля 2021, 02:02

Переписки в соцсетях, телефонные сообщения и скриншоты видео, представленные в Ессентукском горсуде, не имеют отношения к лидерам акции протеста в Магасе, а многочасовые оглашения материалов лишь затягивают процесс, заявили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Почти все допрошенные участники судебного процесса, в том числе свидетели обвинения, дали показания в пользу обвиняемых. 10 февраля засекреченные свидетели обвинения не явились для допроса в суд. Защита предположила, что дело таким образом искусственно затягивается.

На скамье подсудимых - член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член ИКНЕ и общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев, член ИКНЕ и бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, член ИКНЕ и глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, член ИКНЕ, председатель движения "Опора России" и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными.

Перед началом заседания в Ессентукском горсуде 16 февраля подсудимый Исмаил Нальгиев заявил протест прокурору, однако суд отклонил его, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Абубакаров.

Он пояснил, что этот прокурор участвовал в процессе по делу активиста Магомеда Хамхоева и запросил для него максимальный срок.

16 февраля суд в Ессентуках назначил участника митинга в Магасе Магомеду Хамхоеву 3,5 года колонии, признав виновным в подстрекательстве к нападению на силовиков. С учетом отбытого в СИЗО срока он должен провести восемь месяцев в колонии.

Адвокат также рассказал, что на судебное заседание не явились два свидетеля обвинения.

Суд согласился назначить общественным защитником подсудимого Багаудина Хаутиева Руслана Муцольгова, рассказал Абубакаров.

На заседании прокурор огласил переписки из чатов, взятые стороной обвинения из интернета, телефонные сообщения, рассказал он. По словам адвоката, эти материалы никакого отношения к подсудимым не имели. «Видимо, всем этим [...] (сторона обвинения) хочет компенсировать отсутствие доказательной базы вины подсудимых», - считает адвокат.

По словам Абубакарова, он указал в суде на то, что ничего относящегося к обвинению лидеров протеста представлено не было. "Сторона обвинения и на этом судебном заседании не привела ни одного доказательства, которые бы свидетельствовали о виновности наших подзащитных", - считает он.

"При всем при этом наши подзащитные вынуждены выслушивать это [...] на протяжении семи часов. И это уже не первый раз", - отметил адвокат. Абубакаров рассказал, что Ахмед Барахоев не выдержал и эмоционально высказался о представленных обвинением в суде доказательствах.

"Сторона обвинения продолжала оглашать протоколы осмотра изъятых предметов в ходе обысков по ингушскому делу. Зачитывались сообщения из чатов, различных лиц [...] которые ведут беседы о чём угодно, только не о событиях марта 2019 года в Магасе. А также осматривались скриншоты видеофайлов от 2013 года, на которых запечатлены лица с очками и без очков, которые не имеют никакого отношения к предъявленному обвинению. В качестве вещественных доказательств признаны изъятые планшеты, телефоны и иные носители, на которых, согласно протоколам осмотра предметов, отсутствуют сведения, имеющие значение для уголовного дела, но государевы обвинители считают эти предметы серьёзными вещественными доказательствами", - написал 16 февраля на своей странице в Facebook адвокат Магомед Беков.

Адвокат Мусы Мальсагова и Багаудина Хаутиева Аральбек Думанишев отметил, что гособвинение в оглашении и исследовании материалов дела дошло до 94 тома, а всего в нем более 120 томов. "Прокуратура игнорирует наши просьбы о том, чтобы перейти на более энергичный ритм зачитывания материалов дела. На просьбы перейти к изучению доказательств суд также не реагирует. К сожалению, по существу пока ничего не рассмотрено», - процитировало Думанишева издание "Фортанга".

Следующее заседание по делу назначено на 10.30 мск 17 февраля.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками.

* Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции РФ.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".