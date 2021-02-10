Мишустин назвал Адыгею и Калмыкию проблемными регионами

10 февраля 2021, 09:58

Адыгея и Калмыкия остаются регионами с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, указал премьер-министр России Михаил Мишустин после посещения республик и поручил министрам контролировать выполнение программ развития этих регионов. Главы Адыгеи и Калмыкии не смогли в полной мере использовать визит Мишустина для решения "системных проблем" своих республик, обратил внимание политолог Андрей Решетов.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2019 года стало известно, что регионы с низкими экономическими показателями получили кураторов из числа российских министров. Выбор наиболее важных для Адыгеи проектов и контроль их выполнения был поручен главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В 2019 году Адыгея и Калмыкия, а также регионы СКФО, оказались в самом конце рейтинга распределения зарплат работников образовательной сферы. Ранее Адыгея и Калмыкия, а также республики Северного Кавказа, стали аутсайдерами рейтинга доступности ипотеки и качества жизни. В январе 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил развитие Северного Кавказа своему заместителю, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

О поездках в регионы "с наиболее сложной социально-экономической ситуацией" премьер-министр Михаил Мишустин рассказал 9 февраля на оперативном совещании с заместителями. "Недавно посетили Карелию и Калмыкию, вчера (8 февраля) завершилась рабочая поездка в Адыгею. В каждом регионе побывали на социально значимых объектах, встречались с представителями бизнеса и общественности, выслушали мнения и предложения людей. [...] Такие поездки показывают, что эти регионы пока не могут полноценно развиваться без помощи федерального центра", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что для каждого из этих регионов "были разработаны индивидуальные программы развития", на реализацию которых до 2024 года включительно выделяется по миллиарду рублей ежегодно, но "речь сейчас не только о выделении денег, даже больших".

"Надо, чтобы эти средства действительно работали. Регионам со сложной ситуацией мы должны оказывать активную помощь. И совместно с губернаторами координировать все проекты, не допускать сбоев в реализации целевых программ и наиболее значимых проектов. Напомню, что для каждого из 10 регионов был назначен министр-куратор. Прошу вас, коллеги, тщательно контролировать расходование средств и реализацию программ развития таких субъектов", - приводятся обращенные к вице-премьерам слова Мишустина в публикации на сайте правительства.

В Калмыкии премьер-министр был 2 февраля, уточнил 9 февраля "Обзор". Куратором Калмыкии числится министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, информирует сайт главы республики.

В Адыгее ни Михаил Мишустин, ни куратор республики Дмитрий Патрушев публично не проявили интереса к главным для региона инвестиционным проектам – горнолыжному курорту "Лаго-Наки" и промышленному парку "Яблоновский", обратил внимание политолог Андрей Решетов.

"При видимом спокойствии в Адыгее премьер-министр Михаил Мишустин констатировал слабое экономическое положение региона. Причём, судя по итоговому выступлению главы кабмина, даже приоритетные проекты, которые активно продвигает правительство республики, не заинтересовали федеральный центр", - сказал он.

По мнению политолога, руководство Адыгеи и Калмыкии "не смогло в должной мере" использовать визит Мишустина для решения "системных проблем" своих республик, сообщил 9 февраля "Кавказ. Реалии"*.

Депутаты парламента Адыгеи приняли республиканский бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 29 декабря 2020 года. Прогнозируемый общий объем доходов регионального бюджета в году составит 26,5 миллиарда рублей, а объем расходов - 27 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит республиканской казны запланирован в размере около 500 миллионов рублей, сообщил 30 декабря 2020 года "Коммерсант".

В Калмыкии в 2021 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета запланирован в размере 18,042 миллиарда рублей, а объем расходов - в сумме 18,093 миллиарда рублей, дефицит бюджета - в сумме 50,7 миллиона рублей, сообщила 25 ноября 2020 года "Российская газета".

* процитирован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.