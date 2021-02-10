Зугдиди. Фото Абхазия1 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zugdidi

10 февраля 2021, 07:29

Акция протеста против ковид-ограничений прошла в Зугдиди

Несколько десятков активистов вышли на акцию протеста в ночь на 10 февраля в городе Зугдиди на Западе Грузии потребовав от властей отменить комендантский час, введенный ранее из-за распространения коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", движение "Позор" в Грузии организовало акции протеста против комендантского часа, который действует в стране в связи с пандемией и длится с 21.00 до 05.00 по местному времени (20.00 - 04.00 мск). 6 февраля активисты в Тбилиси прошли маршем по улице Руставели, их уличный протест продлился до утра и завершился без задержаний, тогда как в Батуми 6 февраля были задержаны около 10 человек. 7 февраля оппозиционеры потребовали отставки силовиков, задержавших активистов в Батуми.

Власти Грузии решили с 1 февраля поэтапно снять ограничения, введенные в связи с COVID-19, но участники акций протеста считают, что правительство делает это слишком медленно. Кроме того, до 1 марта по всей стране сохранен комендантский час, несмотря на то, что его отмены требуют протестующие.

Несколько десятков активистов вышли днем 9 февраля на акцию протеста в городе Зугдиди на Западе Грузии. Акция началась около здания краевой администрации. Протест продолжился вечером около офиса правящей партии "Грузинская мечта", сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

Участники акции протеста заявили о фальсификациях на парламентских выборах и выразили солидарность участникам марша неповиновения в Тбилиси. В 21.00 по местному времени (20.00 мск), активисты маршем прошли к офису "Грузинской мечты", в руках у них был баннер с надписью "Не простим украденные выборы" и фотографии налетчика на "Банк Грузии" Бадри Эсебуа, которому удалось скрыться от правосудия с полмиллиона долларов, сказано в публикации.

Около офиса "Грузинской мечты" протестующие нарисовали на территории советскую символику и расклеили портреты Бадри Эсебуа. Активисты попытались также оставить надписи и на здании правящей партии, но этого не дали им сделать силовики. В результате между протестующими и правоохранителями произошла стычка. После этого активисты вернулись к зданию краевой администрации. Часть из них заявила, что проведет ночь в палатках, сообщил сегодня грузинский телеканал "Мтавари архи".

"Кавказский узел" ранее писал, что к акции протеста против комендантского часа в Тбилиси присоединились и рестораторы. Ограничения из-за пандемии, введенные властями Грузии, неэффективны, заявили они и пообещали открыть свои заведения, не дожидаясь разрешения чиновников. Опрошенные "Кавказским узлом" вирусологи также сочли комендантский час неэффективной мерой для профилактики распространения коронавируса.

Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Подтвердилась информация о смерти инфицированного COVID-19 заключенного в Грузии", "120 тысяч граждан Грузии получили компенсации за ущерб от пандемии", "Грузинские врачи назвали высокой нагрузку на стационары из-за пандемии".

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