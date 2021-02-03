03 февраля 2021, 09:55

Оппозиционеры задержаны на акции протеста в Ереване

Полицейские задержали нескольких человек на акции протеста сторонников оппозиции, которые требуют отменить парламентское обсуждение поправок в Судебный кодекс Армении.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего договор. Пашинян согласился только на проведение досрочных выборов в парламент. Оппозиция в Армении недостаточно сильна, чтобы вынудить Пашиняна уйти в отставку, указали в январе армянские политологи.

Несколько десятков сторонников оппозиционного "Движения по спасению родины" вышли сегодня на акцию протеста возле здания Национального собрания Армении. Силовики пытаются оттеснить людей к тротуару, чтобы восстановить движение по проспекту Баграмяна, и задержали нескольких активистов, сообщает "Sputnik Армения", не уточняя число задержанных.

Участники акции протеста требуют отменить обсуждение конституционного закона "О внесении поправок и дополнений в Судебный кодекс РА". Они опасаются, что поправки нацелены на подавление оппозиционной активности и судебное преследование неугодных властям, пишет агентство.

Законопроект предусматривает внедрение института судей, которые будут рассматривать только дела, связанные с контролем за досудебным производством, в том числе касающиеся заключения под стражу. Новые судьи также будут рассматривать ходатайства о разрешении на проведение оперативно-розыскной деятельности, информирует сегодня РИА "Новости."

Примечание:

"Суд освободил четверых участников митинга в Ереване", "Оппозиция оспорила данные полиции о задержанных активистах в Ереване", "Армянские политологи назвали низкими шансы оппозиции привлечь голоса провластных депутатов".

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