Статуя Будды. Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла"

31 января 2021, 04:00

Выходной день по случаю Цаган Сара объявлен в Калмыкии

В связи с праздником весны Цаган Сар в Калмыкии 12 февраля объявлено выходным днем.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году жители Элисты остались недовольны организацией празднования Цаган Сара.

Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ об объявлении выходным днем 12 февраля, когда в республике будет отмечаться праздник весны Цаган Сар, пишет 30 января ТАСС.

12 февраля в этом году выпадает на пятницу, таким образом, у жителей Калмыкии будет сразу три выходных дня подряд.

Отметим, что празднование Цаган Сара будет проходить на фоне ограничений из-за коронавируса, которые продлены в республике до 14 февраля. Среди прочего жителям рекомендуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в местах массового скопления людей, сообщает РИА "Калмыкия".

Цаган сар наступает в первый день месяца дракона по лунному календарю. В этот день в ряде регионов – в Китае, Монголии, Бурятии, Туве, Тибете – буддисты встречают Новый год. Буддийская мифология связывает праздник Цаган сар с именем буддийского божества Окон Тенгри. Легенда гласит, что почитаемая калмыцким народом богиня Окон Тенгри спасла мир от своего сына, родившегося от брака с царем чудовищ-мангусов: младенец, превратившись в великана, со временем мог уничтожить весь человеческий род. Согласно преданиям, в Цаган сар богиня Окон  Тенгри спускается на землю, трижды облетая ее, благословляет живых существ, в особенности тех, кто соблюдает нравственность, совершает добрые поступки, накапливает благие духовные заслуги, сообщает сайт "Золотой обители Будды Шакьямуни".

Примечание:

"Останки 16 погибших в годы Великой Отечественной войны солдат перезахоронены в Калмыкии", "Эксперты сообщили о туристической привлекательности открытой в Калмыкии ступы Калачакры", "Одна из самых редких буддийских ступ открыта в Калмыкии".

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