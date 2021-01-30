Журналистское сообщество потребовало освободить главреда "Медиазоны"

30 января 2021, 21:14

Силовики задержали в Москве главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова. Объединение федеральных и региональных СМИ "Синдикат-100" сочло безосновательным составленный силовиками протокол об участии Смирнова в акции за Алексея Навального и потребовало освободить журналиста.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января по всей России прошли уличные протесты сторонников Алексея Навального, в которых, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. В Москве силовики проводили жесткие задержания, применяя резиновые дубинки. Людей, вышедших на улицы, задерживали и на юге России — в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. В Астрахани после штрафа за участие в митинге были отчислены из вуза три студента. В Дагестане среди задержанных оказались журналисты.

Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Сегодня силовики в бронежилетах задержали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, который прогуливался с сыном. Они поджидали Смирнова в подъезде, говорится в заявлении "Синдиката-100" с требованием немедленно освободить журналиста.

"Против журналиста составили протокол об участии в акции 23 января с вмешательством в работу транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Его оставляют на ночь в ОВД «Тверское» до заседания суда. При этом Сергей Смирнов, получивший официальное предостережение до этой акции, 23 января был дома, что, разумеется, легко проверить", — подчеркивается в заявлении, опубликованном, в частности изданием "7х7".

В объединение "Синдикат-100" входят 26 федеральных и региональных СМИ.

Редакция "Новой газеты" расценила задержание Сергея Смирнова как "попытку устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России". Издание настаивает на освобождении всех журналистов, задержанных в связи с акциями 23 и 31 января, указано в публикации.

Магаданское издание "Весьма" связало задержание Смирнова с лаконичной записью, сделанной на его странице в Twitter 19 января: "23 января в Москве около нуля". "Если ты, власть, сегодня боишься, требуем, чтобы страх не выражался в необоснованных арестах людей, которые правдиво пишут о происходящем стране", — заявил в сегодняшней публикации главред "Весьма" Андрей Гришин.

Смирнову грозит до 30 суток ареста по так называемой "арестной статье", говорится в публикации "МБХ-медиа". "МБХ медиа" считает задержание Сергея Смирнова возмутительным давлением на журналиста и попыткой воспрепятствовать его профессиональной деятельности. Мы требуем немедленно освободить Сергея Смирнова и выражаем поддержку ему, его близким и редакции "Медиазоны", — заявила редакция.

Задержание Сергея Смирнова — "абсолютно новый прецедент", указала Ксения Собчак. "Нельзя задерживать журналистов, освещающих митинг! Одно дело — политические репрессии, и совсем другой, новый уровень — такие показательные аресты журналистов!" — написала она в Telegram-канале "Кровавая барыня".