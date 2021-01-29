Коллеги поддержали решение Хатукаевой обжаловать задержание

29 января 2021, 00:28

Дагестанские журналисты поддержали корреспондента "Черновика" Инну Хатукаеву, подавшую иск после задержания на акции в поддержку Алексея Навального. Суды в республике выносили решения по аналогичным делам в пользу истцов, отметил главред «Молодежь Дагестана» Рамазан Раджабов. Хатукаева не нарушала закона о СМИ, а выполняла задание редакции, пояснил заместитель редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", 23 января, когда сторонники Навального по всей России проводили шествия и пикеты в поддержку оппозиционера, махачкалинские силовики проводили массовые задержания на центральной площади города. Силовики заставили пройти в автобус и корреспондента "Кавказского узла" Мурада Мурадова, проигнорировав показанное им журналистское удостоверение, а также доставили в отделение корреспондента "Черновика" Инну Хатукаеву. Всех задержанных, а в их числе были и несовершеннолетние, отпустили в тот же день, однако потом задержанные пожаловались на вызовы в полицию. Хатукаева обжаловала в суде свое задержание.

Всероссийские протесты спровоцировал арест Навального. Суд вынес это решение 18 января, после возвращения оппозиционера из Германии, где Навальный лечился после отравления. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Иск от Хатукаевой был подан два дня назад, 26 января, дата суда ещё неизвестна, сообщил представитель дагестанской журналистки, юрист Марат Исмаилов. Он предположил, что первое заседание будет назначено через две недели со дня подачи иска.

Полицейские воспрепятствовали профессиональной деятельности Инны Хатукаевой и нарушили ее права, пояснил Исмаилов. "На мой взгляд, Инне (Хатукаевой) полицейские незаконно мешали вести съёмку, а также она была незаконно задержана и доставлена в отдел полиции. Также мы считаем, что было нарушено её право на поиск информации, свободу и личную неприкосновенность", - уточил он корреспонденту "Кавказского узла".

Инна Хатукаева заявила, что ее интересы по иску в суде будет представлять только Марат Исмаилов. "Мои интересы в суде будет представлять юрист Марат Исмаилов. У него большой опыт в аналогичных делах, и он неоднократно добивался положительного решения в судах, поэтому полностью доверяю ему как юристу", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Массовые задержания в Махачкале показали не уровень протестной активности, а рвение силовиков, выполнявших указание федерального центра, ранее заявили главреды местных изданий Магомед Магомедов и Гаджимурад Сагитов. Популярность Алексея Навального в Дагестане невысока, но жители республики положительно относятся к его антикоррупционной деятельности, отметил политолог Эдуард Уразаев.

Дагестанские журналисты поддержали решение Хатукаевой обратиться в суд на действия силовиков

Обращение Инны Хатукаевой в суд по поводу неправомерного задержания силовиками главный редактор газеты "Молодежь Дагестана" Рамазан Раджабов оценил положительно.

"Я сейчас не могу вспомнить, был ли в Дагестане раньше случай как у Инны Хатукаевой […] Если до сих пор такого иска не было, то это как минимум странно, потому что задержания журналистов периодически бывали, были поводы для обращения в суд. Считаю, что [Хатукаева] сделала все правильно, [силовикам] давно пора знать, что нельзя мешать журналистам выполнять их профессиональную работу, это нарушение закона", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Раджабов.

По его словам, нельзя однозначно ответить на вопрос о том, есть ли перспектива у этого иска, так как она, по мнению главреда, будет зависеть от множества факторов.

"Это будет зависеть от того, насколько грамотно составлен иск, есть ли у истца достаточно материала, подтверждающего его правоту, от поддержки юристов, готовности истца и его команды идти до конца и обжаловать решение, в случае если суд не примет ее сторону, потому что суды первой инстанции на это оглядываются. Также очень важна поддержка профессионального сообщества, журналистов, мнение общественности, широкое освещение процесса, привлечение внимания общества, чтобы судья внимательно изучил дело и был максимально беспристрастным", - уточнил журналист.

Раджабов не думает, что при рассмотрении иска Хатукаевой может применяться административный ресурс, так как знает о решениях суда в аналогичных ситуациях в пользу истца - юриста Марата Исмаилова, когда последний был задержан на митинге.

4 января 2020 года активисты движения "Город наш" пришли на центральную площадь Махачкалы, чтобы после многочисленных нареканий оценить результаты ее реконструкции. Пятерых активистов и корреспондента "Кавказского узла" в тот день доставили в отделение полиции, где записали их паспортные данные, а затем отпустили. Активисты обжаловали действия силовиков. После этого трое полицейских, которые доставили в активистов в отделение, получили дисциплинарные взыскания, отчиталось МВД Дагестана. Советский райсуд Махачкалы постановил выплатить активистам Зияутдину Увайсову, Мураду Мурадову и Арсену Магомедову по 3000 рублей компенсации за моральный ущерб от задержания. Активисты, требовавшие от МВД по 439 тысяч рублей, сочли компенсацию недостаточной.

Перспектива выиграть по иску у Инны Хатукаевой есть, уверен заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. По его словам, журналист закон о СМИ не нарушала, а осуществляла свою работу по заданию редакции.

"Иск Инны Хатукаевой против МВД не является прецедентом для Дагестана, так как в прошлом журналисты и активисты подавали аналогичные иски, когда МВД Дагестана провело их задержание во время общественной инспекции ремонта центральной площади Махачкалы", - пояснил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов также добавил, что в подобных спорах в большинстве случаев суды становились на сторону журналистов, а "админресурс мы ждём всегда".

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