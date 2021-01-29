29 января 2021, 16:13

Координатор волгоградского штаба Навального задержан после выхода из спецприемника

Евгений Кочегин, координатор волгоградского штаба Навального, доставлен в полицию после освобождения из спецприемника, где он отбывал семь суток административного ареста, сообщил сегодня его адвокат Федор Куницкий.

Как писал "Кавказский узел", 22 января в Волгограде были задержаны глава местного штаба Навального Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова. Полицейские составили на них административные протоколы о нарушении порядка организации митинга. Позже суд назначил Кочергину и Худояровой по семь суток административного ареста. В день суда в съемной квартире Кочегина был проведен обыск по делу о хранении наркотиков, сам он был допрошен по делу в качестве свидетеля. Волгоградский областной суд  28 января оставил под стражей активистов штаба Навального Евгения Кочегина и Марию Худоярову, признанных виновными в организации акции в поддержку оппозиционера 23 января.

23 января в России, в том числе на юге страны, проходили акции в поддержку Навального. В Волгограде силовики во время акции оттеснили протестующих от здания областной администрации, в автозаки препроводили более 30 человек. Активистов задерживали и люди в штатском, сообщили очевидцы. В тот же день 19 активистов были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, рассмотрение еще двух дел было отложено. 25 января суд вынес решения о штрафе 40 сторонникам Навального в Волгограде. На следующий день суд назначил штраф в 10 тысяч рублей еще одному участнику акции.

Евгений Кочегин вновь задержан после выхода из спецприемника и находится в отделе полиции №3, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кочегина Федор Куницкий.  Куницкий отметил, что пока не знает  подробностей задержания и выехал к подзащитному.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд предписал оштрафовать 40 сторонников Навального в Волгограде", "Детский омбудсмен насчитал шесть подростков среди задержанных в Волгограде", "Аналитики оценили мотивы участников протестных акций на Юге России".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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