24 января 2021, 21:32

Чиновник казначейства из Махачкалы арестован по делу о взятке

Советский суд Махачкалы заключил под стражу заместителя начальника отдела № 1 Махачкалы управления Федерального казначейства РФ по Дагестану по обвинению в вымогательстве взятки.

Как писал "Кавказский узел", в Дербенте и Махачкале сотрудники управления казначейства требовали от подрядчиков 200 тысяч и 380 тысяч рублей соответственно за оплату работ по муниципальным контрактам, оба чиновника задержаны, сообщили следователи.

По версии следствия, руководитель подрядной организации также обратился к сотруднику казначейства в связи с тем, что не получил более 38 миллионов рублей за работы по муниципальному контракту. Замначальника отдела во время разговора сообщил ему, что деньги будут перечислены, если чиновник получит один процент от суммы - 380 тысяч рублей, сообщил сегодня Следком. 

Заместитель начальника отдела № 1 управления Федерального казначейства по Дагестану задержанный по уголовному делу о вымогательстве взятки в крупном размере (п. "б" и "в" ч.5 ст. 290 УК РФ), арестован на два месяца, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Советским районным судом Махачкалы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела № 1 Махачкалы управления Федерального казначейства РФ по республике", - приводит ее слова ТАСС.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца - до 22 марта 2021 года, сообщил "Интерфакс". 

Часть 5 статьи 290 УК РФ предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Управление федерального казначейства по Дагестану по состоянию на 21:18 мск 24 января не прокомментировало на своем сайте версии следствия. Комментариев чиновника или его официальных представителей относительно ареста и версии следствия не поступало.

Примечание:

"Замглавы Росимущества по Дагестану обвинен в аферах с участками на берегу моря", "Директор дагестанской школы арестована по делу о вымогательстве взятки", "Прокуратура сообщила о крупном мошенничестве с пенсиями в Дагестане".

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