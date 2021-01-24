Чиновники дагестанского казначейства заподозрены в вымогательстве взяток

24 января 2021, 12:09

В Дербенте и Махачкале сотрудники управления казначейства требовали от подрядчиков 200 тысяч и 380 тысяч рублей соответственно за оплату работ по муниципальным контрактам, оба чиновника задержаны, сообщили следователи.

В Дербенте, по версии следствия, после выполнения муниципальных контрактов подрядная организация направила в отдел казначейства документы для перечисления более 30 миллионов рублей за выполненные работы. Не получив деньги, в декабре 2020 года руководитель организации-подрядчика обратился в ведомство, и главный казначей отдела сообщил ему, что для "беспрепятственного перечисления" этих денег руководитель организации должен выплатить ему 200 тысяч рублей.

"Тем самым подозреваемый создал условия, при которых потерпевший вынужден был передать деньги с целью предотвращения вредных для себя последствий. Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы о противоправных действиях казначея", - говорится в сообщении, размещенном 23 января на сайте Управления СКР по Дагестану.

22 января после получения 200 тысяч рублей подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ, отмечается в публикации.

Дело расследуется по пунктам "б" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере), сообщили следователи.

По этой же статье расследуется дело в отношении замначальника отдела управления Федерального казначейства в Махачкале, говорится в другом пресс-релизе, также размещенном 23 января на сайте следственного управления.

В Махачкале, по версии следствия, руководитель подрядной организации также обратился в казначейство в связи с тем, что не получил более 38 миллионов рублей за работы по муниципальному контракту. Замначальника отдела во время разговора сообщил ему, что деньги будут перечислены, если чиновник получит один процент от суммы - 380 тысяч рублей.

"В декабре 2020 года после перечисления части денежных средств в сумме более 25 миллионов рублей на расчетный счет подрядной организации, потерпевший передал подозреваемому 100 тысяч рублей. В конце декабря 2020 года после перечисления оставшейся суммы заместитель начальника городского отдела казначейства повторно выдвинул незаконное требование руководителю подрядной организации о передаче оставшейся части ранее обговоренной денежной суммы в размере 280 000 рублей. Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы о противоправных действиях казначея", - говорится в публикации.

Чиновник был задержан 22 января сотрудниками УФСБ в своем служебном кабинете после получения 280 тысяч рублей, сообщили следователи.

Часть 5 статьи 290 УК РФ предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Управление федерального казначейства по Дагестану по состоянию на 12.08 мск 24 января не прокомментировало на своем сайте версии следствия.