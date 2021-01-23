Подозреваемый в избиении Тотрова задержан во Владикавказе

23 января 2021, 13:58

Один из участников нападения на североосетинского журналиста задержан, второй скрылся за границей и будет объявлен в розыск через Интерпол, заявило МВД. Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела об избиении Руслана Тотрова.

Как писал "Кавказский узел", 21 января блогер и журналист издания "ОсНова" Руслан Тотров подвергся нападению на своем рабочем месте во Владикавказе, ему сломали два зуба и разбили губу. По словам Тотрова, нападавшие заявили, что недовольны его критическими публикациями о президенте Южной Осетии. Журналист назвал имена нападавших. По его словам, один из них - сотрудник Минобороны Южной Осетии, "человек из ближайшего окружения президента Бибилова", а второй - житель Владикавказа. Оба мужчины приехали на государственной южноосетинской машине с номерами 555, отметил Тотров.

МВД Северной Осетии также заявило, что установила нападавших на "журналиста одного из республиканских СМИ", говорится в сегодняшнем официальном сообщении на странице ведомства в Instagram. Имя Руслана Тотрова там прямо не названо.

Задержан только один из нападавших. "Им оказался 40-летний житель села Октябрьское. Также оперативниками установлено, что второй фигурант скрылся за пределами Российской Федерации и будет объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - отчиталось МВД.

В Северной Осетии проводится доследственная проверка по сообщению о нападении на Руслана Тотрова. Следствие согласно с тем, что "нападение связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии в ходе осуществления его профессиональной деятельности", указано в публикации на сайте североосетинского управления Следкома от 22 января. По состоянию на 13.50 мск 23 января на сайте ведомства не появилось информации относительно возбуждения уголовного дела.

Руслан Тотров освещал круглосуточную акцию протеста, которую с 4 декабря 2002 года проводят на центральной площади Цхинвала родственники Инала Джабиева. Власти Южной Осетии предположили, что нападение на Тотрова - провокация, организованная оппозицией. Вдова Джабиева Оксана Сотиева заявила о попытке властей переложить вину за нападение на оппозицию