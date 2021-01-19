Жителей Южной Осетии возмутил дефицит кислорода в больницах после закрытия Транскама

19 января 2021, 12:44

Власти Южной Осетии должны снабдить госпитали для работы с зараженными коронавирусом пациентами кислородными станциями для того, чтобы избежать его нехватки при закрытии Транскавказской автомагистрали, заявили пользователи Instagram, позиционирующие себя в качестве жителей региона.

Как писал "Кавказский узел", 17 января спасатели сообщили о закрытии из-за ухудшения погоды и угрозы схода лавин единственной дороги между Южной Осетией и Россией - Транскавказской магистрали (Транскама).

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

После закрытия Транскама спасатели в экстренном режиме приступили к расчистке дороги от снежных завалов для пропуска транспорта с медицинским кислородом. "Во избежание образования нехватки кислорода в больницах глава республики Анатолий Бибилов поручил обеспечить беспрепятственный пропуск транспорта с кислородом", – привело 18 января ИА "Рес" сообщение пресс-службы президента Южной Осетии.

Публикация о возникновении нехватки кислорода в больницах Южной Осетии из-за закрытия Транскама была размещена сегодня на странице Instagram-паблика chp_tskhinval, на который подписаны около 58,8 тысячи пользователей. К 12.00 мск запись набрала 236 отметок "нравится" и 26 комментариев. Часть авторов раскритиковала власти за отсутствие в регионе кислородных станций. "Было разумнее установить аппарат для выработки кислорода. Никто не спрашивает руководство [Южной Осетии] где средства из бюджета и средства выделенные РФ? Нет отчета перед парламентом и общественностью. Наша медицина держится на плаву благодаря помощи наших соотечественников и диаспор", – написал пользователь rimlyanin_iron.

"Почему нельзя установить переносные кислородные станции? Что будет, если Транскам закроется на длительное время во время коронавируса?" – переживает пользователь с ником iu_11111.

Другая часть комментаторов задалась вопросом, когда будет открыта дорога. "Когда откроют дорогу? 20-го числа ехать надо, кровь из носа", – написал 1vanov_ivan.

"Так проехать уже можно или это только для кислорода открывали?" – спросила anastasia_l_dolls.

"Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, дорогу на Цхинвал уже открыли?" – поинтересовался также пользователь larionov_jeny.

Другие комментаторы усомнились, что обстановка действительно настолько чрезвычайна, чтобы закрывать трассу. "Трасса вчера была сухой проезжали, опять сезон начался списывания денег, надо создать народную экспертизу. Под два метра снега ездили, а сейчас поморосит и все – закрываете. Хватит дурачить народ", – возмутился abrek9350.

Возможно Транскавказская автомагистраль будет открыта вечером 19 января, сообщил начальник дежурной части ЦУС МЧС Важа Дзагоев. "Утром мы связались с североосетинскими лавинщиками, и они сказали, что сегодня, возможно, дорога откроется. На северном портале осадков не наблюдается, а в селении Рук снег достиг отметки в 80 сантиметров", – привел сегодня его слова "Sputnik-Осетия".

Длительное закрытие Транскама привело к нехватке продуктов в магазинах

Вместе с закрытием дороги, значительно редеют товары на полках местных магазинов, сказано в публикации, размещенной изданием "Sputnik-Осетия" 19 января 2019 года. В одном из них, по улице 8 Июня, хозяйка продемонстрировала полупустой холодильник, в котором осталось несколько коробок ультрапастеризованного молока и пакеты полуфабрикатов. "Молока и мяса осталось немного. В остальном, продуктов достаточно, надеемся, что завтра дорога откроется", – отметила она.

В другом магазине, который расположен в районе Привокзальной площади, нехватки продуктов замечено не было. Покупатели заявили, что дефицита продуктов не ощущают. "Хлеб, молоко, мясо, фрукты – это все, что я обычно покупаю домой. В магазине в моем районе всего хватает. Четыре дня - не такой большой перерыв, чтобы полки действительно опустели", – привело издание слова одного из жителей Цхинвала.

Длительное закрытие Транскама сказывается не только на прилавках магазинов Южной Осетии. 14 января 2019 года дорога из-за плохой погоды была закрыта более чем неделю. "Наш сосед скончался несколько дней назад. Но из его родных никого рядом с ним нет. Его супруга и дети остались во Владикавказе и из-за закрытия дороги не могут вернуться в Цхинвал. Похороны откладывают каждый день", – привел 21 января 2019 года "Sputnik-Осетия" слова жительницы Цхинвала Валентины.

Другая жительница города Фатима рассказала, что после закрытия Транскама, несколько ее знакомых похоронили своих родственников в Северной Осетии, так как везти их тела на родину не было возможности, сказано в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Алагирского района - городе Алагире – ясная погода, температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 20 января ожидается снегопад, температура понизится до -6 градусов, ветер стихнет до одного метра в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с его помощью могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.