Последствия схода лавины в Домбае. ©Пресс-центр Главного управления МЧС России

18 января 2021, 21:47

Президент федерации горнолыжного спорта погиб при сходе лавины в Домбае

Обнаруженный спасателями погибший на месте схода лавины в горах Карачаево-Черкесии оказался президентом федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов, сообщил его сын.

Как писал "Кавказский узел", сегодня снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай. Она накрыла трассу, два вагончика с оборудованием и кафе. Лавина накрыла людей, катавшихся на горнолыжном склоне, следует из опубликованных в соцсетях видео. По словам участника поисковой операции, в районе схода лавины оказались семь человек, шестеро из которых спаслись. Позже стало известно о найденном погибшем на месте схода лавины. Угроза схода лавин на курорте Домбай сохраняется, предупредили спасатели.

Спасатели спускают тело президента федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурата Маршанкулова, сообщил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.

"Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим - лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать - ни вагона, ничего не было", - цитирует Шамиля ТАСС.

Заявлений о том, что кто-то еще может находиться под лавиной, нет, проинформировал агентство участник поисково-спасательной операции.

Информацию о найденном погибшем на месте схода лавины в Домбае Хаджи-Мурате Маршанкулове Life.ru подтвердил источник в экстренных службах республики. «Чтобы найти мужчину под снегом, потребовалось несколько часов. Когда Маршанкулова наконец достали, он не дышал», - сообщает издание.

Угроза схода лавин на горнолыжном курорте Домбай сохраняется, ранее сообщил начальник ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба Хизир Чочаев. "Я считаю, что это не крайний лавинный очаг. Однозначно еще будут сходить лавины. Завтра тоже будет сходить", - заявил он. По его словам, лавина сошла из-за сильного снегопада. "Лавина в любом случае разгрузилась, независимо от обстрела горных склонов. Район был закрыт для катания. Зачем в этом районе оказались люди, это уже другой вопрос", - добавил Чочаев.

Поисково-спасательные работы завершены из-за наступления темноты и плохой погоды, сообщил начальник управления МЧС по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко РИА «Новости». По словам Голоконенко, во вторник, 19 января, спасатели продолжат работу, будут расчищать полностью точку схода лавины.

В группе федерации горнолыжного спорта "Домбай" в соцсети "ВКонтакте" на 21.48 мск сегодня нет информации о гибели президента организации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Домбай в течение дня идет снег, температура воздуха составляет -11 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Ночью также будет идти снег, температура составит -10 градусов. Снегопад прогнозируется до 21 января. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.

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