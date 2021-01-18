Парламент Армении отказался обсуждать правомерность мирного соглашения

18 января 2021, 11:58

Депутаты фракции "Мой шаг" выступили сегодня против обсуждения инициативы оппозиции, критикующей соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Представители "Просвещенной Армении" заявили о недопустимости установления дружественных отношений с Азербайджаном, правящая фракция обвинила оппозицию в эскалации напряженности в стране.

Как писал "Кавказский узел", подписание в ноябре 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном спровоцировало в Армении массовые акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. К требованию оппозиции присоединились президент Армении и глава Армянской апостольской церкви. В январе деятели культуры и искусства, создавшие движение "Глас Отечества", призвали армянское общество объединиться для отставки премьер-министра и его команды. Пашинян неоднократно заявлял, что не желает оставлять свой пост, но через полтора месяца протестов согласился провести досрочные парламентские выборы.

По условиям трехстороннего соглашения, заключенного 9 ноября 2020 года, две трети территории, которую до 27 сентября 2020 года контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Перекройка границ затронула и ряд муниципалитетов в Армении. Армянская оппозиция, как и власти Азербайджана, расценивают подписание соглашения Пашиняном как капитуляцию.

Депутаты парламента Армении отказались включить в повестку сегодняшней сессии вопрос о правомерности соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября. Законопроект был инициирован оппозиционной фракцией "Просвещенная Армения", однако парламентское большинство отклонило его.

Спикер парламента Арарат Мирзоян указал, что документ получил отрицательное заключение комиссии по государственно-правовым вопросам. Проект был представлен в парламент еще два месяца назад, но его рассмотрение не состоялось из-за бойкота заседания депутатами фракции "Мой шаг", указал член фракции "Просвещенная Армения" Тарон Симонян. По его мнению, в документе особенно актуален пункт об обмене пленными, который следовало бы рассмотреть в парламенте, передал сегодня "Sputnik-Армения".

5 декабря 2020 года Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными по формату "всех на всех". Этот процесс начался, однако затем азербайджанская сторона пояснила, что считает часть удерживающихся в Баку армянских солдат не военнопленными, а "террористами", которые не подлежат выдаче. Это вызвало протест омбудсмена Армении. Никол Пашинян после встречи с президентами Азербайджана и России в Москве 11 января констатировал, что вопрос об обмене пленными остается нерешенным.

Армения должна на уровне Международного суда добиваться осуждения Азербайджана за дискриминацию армян, а согласие правительства Пашиняна на мирное урегулирование конфликта и восстановление экономического сотрудничества с Баку этому противоречит, заявил на сегодняшнем заседании Национального собрания депутат Тарон Симонян.

"Когда представитель правительства или депутат от правящего блока заявляет о том, что мы должны установить дружественные отношения с Азербайджаном, открыть дороги, вести торговлю, зарабатывать деньги, то это начинает противоречить нашему судебному процессу и в скором будущем будет использовано против нас. Я уже не знаю, как до вас это донести. Я не хотел говорить об этом с трибуны, но вы меня вынудили. Это не то, о чем нужно было говорить с трибуны, но я хотел лишь, чтобы вы поняли все последствия ваших действий", - привело слова Симоняна News.am.

Переговоры в Москве 11 января проходили на фоне акций протеста армянской оппозиции, которая обеспокоена тем, что итоги встречи "могут стать продолжением капитуляции 9 ноября 2020 года". Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах получил подтверждение планам возобновить железнодорожное сообщение с Нахичеванью, а Пашинян заручился поддержкой России в условиях политического кризиса, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Армянская оппозиция преднамеренно ведет к эскалации напряженности в стране, заявила сегодня на заседании парламента глава правящей фракции "Мой шаг" Лилит Макунц. Депутат "Процветающей Армении" Наира Зограбян, в свою очередь, сказала, что в повестке заседания парламента должен быть только один вопрос – отставка премьер-министра, передали "Новости-Армения".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".