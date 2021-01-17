Лишение территории вокруг олимпийской трассы в Сочи статуса охраняемой обеспокоило экологов

17 января 2021, 08:58

Снятие охранного статуса с территории вокруг олимпийской санно-бобслейной трассы в Красной Поляне, которое утверждено судом, позволит бесконтрольно распорядиться лесным массивом, оставшимся на участке после завершения олимпийского строительства, считают в «Экологической вахте по Северному Кавказу».

Как писал "Кавказский узел", жители Сочи неоднократно выступали против с снятии статуса особо охраняемых природных природных территорий. Так, в 2013 году представители общественных организаций и политических партий выступили против снятия этого статуса с 28 объектов. На общественных слушаниях в 2014 году аналогичное предложение также было подвергнуто критике. На общественных слушаниях в 2018 году жители города выступили резко против инициативы о снятии статуса особо охраняемых природных территорий с 31 памятника природы в Сочинском национальном парке. После снятия статуса с природных объектов их просто уничтожат, заявили они.

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд поддержал решение Арбитражного суда Краснодарского края о снятии охранного статуса с участка под санно-бобслейной трассой в Красной Поляне, говорится в постановлении суда, опубликованном в системе "Электронное правосудие".

«Центр спортивной подготовки сборных команд России» ранее обратился в арбитражный суд Краснодарского края с требованием отменить решение Росреестра по Краснодарскому краю и Адыгее об изменении категории земельного участка с «земли особо охраняемых территории и объектов» на категорию «земли населенных пунктов», 21 сентября 2019 года суд удовлетворил это решение, говорится в документе. Однако Управление Росреестра по Краснодарскому краю и Адыгее его обжаловало, следует из определения от 7 января.

Санно-бобслейная трасса была в числе объектов, построенных к XXII зимним Олимпийским играм, которые прошли в Сочи в феврале 2014 года. Против массового строительства олимпийских объектов в Сочи выступали экологи, активисты и многие жители города-курорта.

Санно-бобслейная трасса с инженерной защитой и сетями электроснабжения, водоснабжения и канализации находится в оперативном управлении ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», а участок под трассой площадью 20 гектаров - в бессрочном пользовании центра, сообщил 15 января "Коммерсант". Ранее территория в урочище Ржаная Поляна располагалась в границах Сочинского нацпарка, однако в 2013 году правительство России исключило участок из его состава, сохранив статус земель. После того, как в 2018 году Росприроднадзор привлек Центр спортивной подготовки к административной ответственности за отсутствие проекта освоения лесов, который необходим при использовании участка особо охраняемой лесной территории, организация стала добиваться изменения категории участка.

Решение апелляционного суда завершило процесс юридического оформления утраты участком статуса особо охраняемой природной территории, считают экологи. При строительстве олимпийского объекта лес был вырублен на обширной территории, а сейчас на участке еще остаются 1,6 гектаров первичного старовозрастного леса, сообщил координатор общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха. "После изменения категории участка не останется никаких ограничений, которые могли бы помешать уничтожить и этот лес", приводит слова Рудомахи издание.

Этим решением большая часть ограничений по ведению хозяйственной деятельности в пределах участка снимается, указал изданию управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры». При этом он пояснил, что центр добился изменения категории участка, чтобы у контролирующих органов не возникло вопросов "о законности использования участка", так как земли особо охраняемых территорий - самая проблемная категория земель, где серьезно ограничено ведение практически любой хозяйственной деятельности.

Материалы о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Цена Олимпиады".