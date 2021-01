Участники переговоров с Бибиловым выразили поддержку семье Джабиевых

Часть фанатов игры The Last of Us опасается провала одноименного сериала, первые эпизоды которого HBO доверило режиссеру из Кабардино-Балкарии Кантемиру Балагову. Балагов сам фанат игры, а эстетика его фильмов отвечает сюжету, возразили другие геймеры. Поклонники творчества Балагова опасаются, что картина будет испорчена навязчивой пропагандой идей феминизма и мультикультурализма.