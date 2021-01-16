Участники переговоров с Бибиловым выразили поддержку семье Джабиевых

16 января 2021, 18:06

Политики, выступившие посредниками в урегулировании политического кризиса в Южной Осетии, после переговоров с Анатолием Бибиловым встретилась с матерью и вдовой Инала Джабиева. Первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров осудил силовиков, которые мешают участникам круглосуточной акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева, которая вместе с родственниками и единомышленниками с 4 декабря 2020 года проводит круглосуточную акцию протеста на главной площади Цхинвала, возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии — "Закон. Справедливость. Инал Джабиев". Активисты объединения намерены добиваться справедливого расследования смерти Джабиева, а также восстановления справедливости и законности в регионе. Группа политиков, в том числе бывшие президенты Южной Осетии Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, также призвали к справедливому расследованию обстоятельств смерти Джабиева. 15 января Тибилов за закрытыми дверями провел переговоры с президентом Анатолием Бибиловым.

Дело о смерти после допроса в полиции Инала Джабиева стало центральным элементом полномасштабного политического кризиса в стране. Часть депутатов парламента бойкотирует заседания и требует отставки генпрокурора, требуя справедливого расследования смерти Джабиева. Из-за этого парламент Южной Осетии не принял бюджет на 2021 год. На фоне протестов после смерти Инала Джабиева еще в августе 2020 года было отправлено в отставку правительство, а новое так и не было сформировано.

Джабиевы выступили против повторной судмедэкспертизы

Бывшие президенты Южной Осетии Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, спикер парламента III и V созывов, лидер коммунистов Станислав Кочиев, депутат парламента первого созыва республики Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев встретились сегодня утром с семьей Инала Джабиева на Театральной площади Цхинвала.

Протестующие заявили, что настаивают на включение в материалы уголовного дела экспертизы тела Инала Джабиева, проведенной местным экспертом Зариной Дзагоевой, сообщил "Рес".

Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Прокуратура, сославшись на данные экспертизы, назвала причиной смерти сердечную недостаточность, но вдова Джабиева с этим не согласна. Версия прокуратуры расходится как с рассказом задержанного вместе с Джабиевым Николая Цховребова о жестоких пытках, так и с результатами эспертизы, проведенной в Южной Осетии декабре 2020 года. Родные Джабиева неоднократно потребовали приобщить к делу. Пользователи Instagram 15 января раскритиковали Генпрокуратуру за решение провести третью экспертизу, указав, что причины смерти Джабиева очевидны всем, кто видел фото его изувеченного тела.

Родственники Инала Джабиева требуют, чтобы следствие восстановило хронологию событий от задержания Инала Джабиева до его смерти. Они отмечают, что в деле много неточностей и несоответствий. "Главный вопрос для нас - экспертное заключение. Мы государство Алания, у нас есть все условия, почему не берут за основу заключение, выданное Зариной Дзагоевой. Она ходатайствовала только о проведении химической экспертизы, а они сделали комплексную, без обоснования. Кому это было выгодно?", - сказала вдова Джабиева Оксана Сотиева. Она подчеркнула, что против проведения третьей экспертизы, а первую, проведенную за границей, в России, требует просто аннулировать, передал "Sputnik Южная Осетия".

Семья Джабиевых напомнила о своих требованиях: справедливое расследование дела и привлечение всех причастных к смерти Инала Джабиева, наказание бывшего главы МВД Игоря Наниева, отставка генпрокурора. "Я здесь мерзну для того, чтобы расследование пошло по закону, и хочу, чтобы наказали всех, от тех, кто забрал моего сына из дома, и до тех, кто его избивал столько дней. Я хочу, чтобы понесли наказание все замешанные, и те, кто отдавал соответствующие приказы", - процитировало издание мать умершего Майю Джабиеву.

Политики заверили, что будут работать сообща с семьей Джабиевых

Посредники сообщили, что рассматривается вопрос о встрече семьи Джабиевых с генпрокурором. "Мы собрались для того, чтобы помочь вам в этой непростой ситуации. Мы до того, как прийти к вам встретились и с президентом, и с депутатами. Мы видим и понимаем вашу боль, вашу скорбь, и хотим, чтобы все разрешилось, чтобы преступники были наказаны. Мы готовы оказывать вам посильную помощь, будем работать сообща с вами", - сказал бывший президент Южной Осетии Леонид Тибилов.

Вчерашние переговоры с президентом и парламентариями были "тяжелыми", отметил первый председатель ЦИК Южной Осетии Борис Чочиев. "Скажу так: не всем было приятно, что мы вмешались. Если некоторые спрашивают, почему мы не выступили раньше, то они могли нас привлечь и ранее, мы все были здесь и были готовы помогать. <...> Я вам клянусь святилищем, которое над нами, что на данный момент наша основная проблема – это ваша. Противоправные действия по отношению к женщинам в трауре вынудили нас собраться", - сказал Борис Чочиев.

Первый глава Южной Осетии Людвиг Чибиров выразил семье покойного соболезнования. "Нет, наверное, в Осетии человека, который бы не скорбел с вами. Нам всем очень больно. Ситуация в республике в критическом положении. За столько лет государственности подобного никогда не было. Бывало разное – и столкновения и непонимание, но мы могли договориться и работать сообща", - отметил Чибиров. Он резко осудил действия правоохранительных органов, которые мешают протестующим.

Участники акции жаловались, что милиционеры не дали им поставить на площади палатку, срывали тент, растянутый над скамейками, не давали проносить протестующим горячую воду и еду. 15 января силовики в очередной раз потребовали снять тент, под которым активисты укрываются от дождя и снега и который позволяет работать газовому обогревателю. Мать Инала Джабиева заявила, что тент останется на месте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Цхинвале идут снег с дождем при температуре воздуха +1 градус. Ночью похолодает до -2, также ожидается снегопад. Осадки прогнозируются вплоть до 17 января. С 19 января как дневная, так и ночная температура упадет до 4-10 градусов ниже нуля. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Ранее журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции". Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов также сравнил дело Джабиева с делом Цкаева, при этом он осудил поведение матери Джабиева. Вдова Цкаева заявила, что ожидает извинений от президента Южной Осетии за его слова о матери жителя Владикавказа.