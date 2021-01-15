Дело Джабиева спровоцировало политический кризис в Южной Осетии

15 января 2021, 02:40

Дело о смерти после допроса в полиции Инала Джабиева стало центральным элементом полномасштабного политического кризиса в стране, считает журналист Руслан Тотров. Политическая нестабильность в регионе выразилась в бойкоте большинства депутатов парламента Южной Осетии сессий с требованием отставки Генпрокурора, а также в правительстве, которому нет доверия, заявил депутат Давид Санакоев.

Как сообщал "Кавказский узел", вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии. Активисты объединения намерены добиваться справедливого расследования смерти Джабиева, а также восстановления справедливости и законности в регионе. Сотиева также обратилась к бывшим президентам Южной Осетии с просьбой поддержать требование расследовать его смерть. Часть пользователей Instagram усомнилась в перспективах движения в защиту прав жителей Южной Осетии, которое возглавила Сотиева.

Ранее бывшие президенты Южной Осетии Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров назвали тревожным политический кризис в Южной Осетии, связанный с делом Инала Джабиева. Заявление также подписали бывшие депутаты Станислав Кочиев и Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев. Они призвали к справедливому расследованию обстоятельств смерти Джабиева, родные которого под проливным дождем продолжают акцию протеста. Часть депутатов парламента бойкотируют заседания и требуют отставки генпрокурора, требуя справедливого расследования смерти Джабиева. 29 декабря парламент Южной Осетии из-за бойкота не принял бюджет на 2021 год. 9 декабря журналист Алан Тибилов уволился из государственной телекомпании "Ир", отказавшейся от освещения акции протеста в Цхинвале. Пользователи Facebook поддержали журналиста, указав на сервильность государственных СМИ в Южной Осетии.

Письмо бывших президентов Южной Осетии несомненно стало громким напоминанием о деле Джабиева, считает депутат регионального парламента от партии «Ныхас» Давид Санакоев. Однако он выразил сомнение, что обращение окажет нужный эффект, хотя президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обещал его рассмотреть.

«Двое из них уже ране обращались к президенту по делу Кабисова, но без особого успеха», - отметил корреспонденту «Кавказского узла» Санакоев.

Высокопоставленный сотрудник Службы внешней разведки Южной Осетии, бывший руководитель Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года и арестован. Ему предъявили обвинение в хищении государственной доли дивидендов на посту совета директоров "Остелекома" и легализации этих средств. По данным прокуратуры, сумма ущерба составила 155 миллионов рублей. Во время продления срока ареста два бывших президента республики и депутаты парламента изъявили желание поручиться за него. Кабисов не признал своей вины, однако 5 июля 2019 суд приговорил его к 8 годам колонии.

Депутат подчеркнул, что «дело Джабиева» стало «ключевым моментом» полномасштабного политического кризиса в стране.

«Люди хотели справедливого расследования и исполнения законов, но им не дали этого. Тогда оппозиция потребовала отставки Генерального прокурора, чтобы новый Генпрокурор смог добиться проведения дополнительного расследования. Когда отказали в этом, большинство депутатов, 25 из 34, подписали заявление, что они не будут участвовать в сессиях, пока не произойдет смена Генпрокурора. С тех пор парламент собирался на сессию один раз - когда надо было проголосовать за выделение денег на борьбу с коронавирусом, выплаты медикам и т.д.», - пояснил депутат.

Помимо того, что депутаты не являются на сессии, бюджет невозможно принять еще из-за двух обстоятельств, добавил Санакоев.

«У нас уже несколько месяцев нет легитимного правительства. Премьер-министр подал в отставку в конце августа из-за дела Джабиева. А согласно закону «О правительстве», в случае отставки премьер-министра министры могут пребывать в статусе исполняющих обязанности не более двух месяцев, потом обязательно должно быть сформировано новое правительство […] В итоге с 29 октября у нас нет легитимного правительства, которое может представлять бюджет. Кроме того, бюджет был прислан в парламент без необходимых по закону о бюджете сопроводительных документов», - пояснил Санакоев.

29 августа 2020 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку Эрика Пухаева, который объявил об уходе с поста главы кабинета министров на фоне протестов после смерти Инала Джабиева. В отставку было отправлено все правительство. В этот же день Бибилова подписал указ о том, что временно исполнять функции премьер-министра будет его заместитель, министр экономики Геннадий Бекоев.

Редактор портала «ОсНова» Руслан Тотров также выразил сомнение в том, что обращение бывших президентов Южной Осетии сможет на что-то повлиять. По мнение Тотрова, это обращение носит в основном «символический характер», однако он ждал его значительно раньше.

«Оно носит более декоративный, чем реальный характер, и по мне было бы честнее и правильнее, если бы его авторы обращались прямо к президенту Южной Осетии, поскольку все сегодняшние проблемы выросли из упрямства президента, не желающего отправлять в отставку Генерального прокурора. (Обращение) - это скорее веяние сердца, только сильно запоздавшее, и вряд ли на него последует какая-то официальная реакция» - отметил Тотров.

Журналист также отметил, что «дело Джабиева» стало центральным элементом политического кризиса в республике. «Конституционное большинство депутатов парламента, а не «несколько депутатов», как пытался представить дело президент, отказались участвовать в законотворческом процессе, пока не будет уволен Генеральный прокурор. Депутаты не отлынивают от работы, они просто не участвуют в сессиях, где нужно за что-то голосовать […] Вероятно, для президента прокурор важнее, чем стабильность и бюджет», - заявил Тотров.

Он отметил, ситуация, связанная с невозможностью принять бюджет, не новость для Южной Осетии. «Это третий случай за последние десять лет. И хотя сейчас Бибилов говорит, что из-за этого наступят мрак и ужас, он может вспомнить себя в роли спикера парламента в 2017 году, который также не голосовал за бюджет. Тогда Бибилов говорил, что ничего страшного не случится, бюджетники абсолютно не пострадают», - заключил Тотров.

Так, в ноябре 2019 года разногласия между спикером и группой депутатов, требующих рассмотрения их инициативы о вотуме недоверия главам МВД и Минюста, парализовали работу парламента Южной Осетии, что не позволило рассмотреть законопроект о внесении изменений в бюджет.

Обращение бывших президентов Южной Осетии свидетельствует о том, что «ситуация зашла в тупик и требуется вмешательства авторитетных людей», уверен журналист и политолог Алан Мамиев. По его словам, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил удовлетворение тем, что к урегулированию конфликта могут подключиться опытные политики.

Мамиев считает, что «дело Джабиева» - лишь одно из цепочки попыток партии «Ныхас» бороться против Бибилова, отмечая, что эта борьба дезорганизует республику.

Протестующие продолжают выходить на площадь в поддержку требований семьи Джабиевых

На площади в Цхинвале ежедневно на акцию протеста выходит около 20 человек, которые поддерживают семью Джабиевых. По словам одного из участников акции Тамерлана, четвертый день в городе льет дождь, но протестующие не расходятся.

"С 11 января в Цхинвале постоянно идёт дождь. Под тентом места нет, там женщины. Мужчины стоят под зонтами или просто в куртках с капюшоном. Дождь мешает, тент сверху заполняется, и мы за вечер с него раз семь сливаем дождевую воду. В дождь один плюс - мороза нет и теплее", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Тамерлан, который находится на площади с первого дня акции протеста.

Женщины, которые участвуют в протесте, каждое утро подметают территорию на площади, заявила участница акции Аза. Для этого рядом со скамейкой лежат веники.

"Нас ведь обвиняют в том, что мы тут мусорим, что превратили территорию вокруг в общественный туалет. Это неправда. Да, мы тут практически живём, и естественно есть мусор, но мы его подметаем сами, чтобы даже перед дворниками не было стыдно", - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Аза.

В отличие от первых дней акции сотрудники правоохранительных органов стали относиться к протестующим более спокойно, сообщила подруга Азы, Фатима. «Все мы помним и видели, как отнимали тенты в первые дни, не давали и не пропускали сюда еду. Сейчас лучше стало. Кажется, они тоже устали. Милиционеры ведь тоже, как и мы, круглые сутки тут дежурят. Мы сами устали, милиция устала тут стоять больше месяца. И это все должно закончиться исполнением требований семьи. Но пока к нам никто из власть имущих не подходит, нас не замечают", - заявила корреспонденту «Кавказского узла» она.

Ранее протестующие жаловались, что силовики не дали им поставить палатку на площади, мешают провозить топливо для керосинового обогревателя, запрещают передавать еду протестующим. В единственном тенте, под которым могут укрыться участники круглосуточной акции на площади в Цхинвале, образовалась дыра, но милиция не дала растянуть новый, рассказала "Кавказскому узлу" 25 декабря вдова Джабиева Оксана Сотиева.

Участницы акции протеста указали, что днем на площади остаётся от 10 до 15 человек. Если бы общественность была активнее и было бы больше людей, то это бы способствовало тому, что требования семьи Джабиевых могли бы быть услышаны, добавили женщины.

Напомним, что Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. Были задержаны восемь полицейских, после чего был отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Группа депутатов, поддерживающих родных Джабиева, настаивает на отставке генпрокурора и бойкотирует заседания парламента. Родные Джабиева требуют наказания для виновных. Прокуратура назвала причиной смерти сердечную недостаточность, вдова Джабиева не поверила итогам этой экспертизы. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с Джабиевым Николая Цховребова о жестоких пытках. В декабре 2020 года в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Джабиева потребовали приобщить к делу.