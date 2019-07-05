Суд в Южной Осетии приговорил Кабисова к восьми годам колонии

05 июля 2019, 19:45

Цхинвальский городской суд признал сегодня бывшего главу комитета связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгия Кабисова виновным в причастности к отмыванию похищенных у государства денег. Защита заявила, что обжалует приговор, добиваясь оправдания Кабисова.

Как писал "Кавказский узел", высокопоставленный сотрудник Службы внешней разведки Южной Осетии, бывший руководитель Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года и арестован. В июле ему предъявили обвинение в хищении государственной доли дивидендов на посту совета директоров "Остелекома" и легализации этих средств. По данным прокуратуры, сумма ущерба составила 155 миллионов рублей.

Кабисов не признает своей вины. С 13 по 27 июля 2018 года он, настаивая на надуманности обвинений, держал голодовку в СИЗО. По словам адвоката, Кабисов потребовал очной ставки с потерпевшим по делу, проводить которую прокуратура отказалась. Прекратить голодовку Кабисова убедили его родственники после того, как его состояние ухудшилось.

Цхинвальский городской суд признал сегодня Георгия Кабисова виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, соучастии в отмывании денег, злоупотреблении полномочиями. По статье о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации его оправдали, сообщила пресс-служба Верховного суда Южной Осетии.

Кабисову назначено восемь лет колонии общего режима. При этом прокурор просил осудить его на 12 лет, отмечается в сообщении. Срок ареста суд постановил отсчитывать с момента задержания, то есть с 7 ноября 2017 года.

Представителей государственных СМИ на заседание не пропустили, хотя закрытым оно не объявлялось, информировало сегодня южноосетинское агентство "Рес".

Защита обжалует приговор, заявил адвокат Кабисова Икрамжан Раматов. "Закон не сработал, совесть суда тоже не сработала. Чем руководствовался суд, какими доказательствами, каким законом - не знаю. Предстоит нам разобраться в этом после того, как мы получим приговор. Нет ни одного доказательства, которое бы подтверждало приговор суда. Я это однозначно знаю, я это изложил в прениях", - процитировало Раматова "Эхо Кавказа".