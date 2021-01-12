Прекращено расследование смерти бывшего главы СНБ Армении

12 января 2021, 14:54

Следствие не нашло виновных в доведении до самоубийства бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна, дело закрыто, отчитался сегодня Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Георгий Кутоян был найден 17 января 2020 года мертвым. Дело о смерти Кутояна расследуется по статье о доведении до самоубийства. Правозащитники раскритиковали власти страны из-за отсутствия реакции на смерть Кутояна.

Георгий Кутоян покинул пост главы СНБ 10 мая 2018 года, после того как Никол Пашинян стал премьер-министром Армении и инициировал увольнение глав силовых ведомств.

Уголовное дело о смерти бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна прекращено, сообщила сегодня пресс-секретарь Следственного комитета Рима Еганян. Расследование прекращено по признакам в связи с тем, что неизвестно лицо, которое должно быть привлечено в качестве обвиняемого (п.1 ч. 1 ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса Армении), приводит "Sputnik Армения" ее слова.

На сайте Следкома Армении на 14:50 мск 12 января не содержится информации о прекращении расследования по делу о смерти Кутояна.

Кутоян входил в команду третьего президента Сержа Саргсяна. В феврале 2016 его назначили главой СНБ: с должности его сняли после инициированной Николом Пашиняном "бархатной революции" 2018 года. До работы в Службе нацбезопасности Георгий Кутоян занимал должность заместителя генпрокурора, сообщил сегодня Epress.am.

Напомним, генеральный прокурор Армении Артур Давтян заявил 19 явнаря 2020 года, что полученные следствием данные свидетельствуют о самоубийстве.