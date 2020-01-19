Правозащитники раскритиковали власти Армении после смерти Георгия Кутояна

19 января 2020, 04:45

На месте гибели бывшего главы СНБ Армении Георгия Кутояна найдено множество гильз и пуль, сообщил Следком. Правозащитники раскритиковали власти страны из-за отсутствия реакции на смерть Кутояна.

Как писал "Кавказский узел", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Георгий Кутоян был найден 17 января мертвым с огнестрельным ранением. Дело о смерти Кутояна расследуется по статье о доведении до самоубийства, сообщил в тот же день Следком Армении.

Георгий Кутоян покинул пост главы СНБ 10 мая 2018 года, после того как Никол Пашинян стал премьер-министром Армении и инициировал увольнение глав силовых ведомств.

Следственный комитет Армении обнародовал 18 января подробности по делу о смерти бывшего главы СНБ Георгия Кутояна. Согласно сообщению ведомства, при осмотре места происшествия на столике напротив расположенного в гостиной дивана, где было обнаружено тело Кутояна, найдено 35 стреляных гильз и шесть пуль.

На полу в гостиной обнаружено семь гильз и одна пуля, кроме того еще три пули найдены на полу расположенной по соседству с гостиной кухни. Пистолет марки Glock без патронов найден на полу в гостиной в направлении правой ноги Кутояна. На стене, разделяющей гостиную и кухню, перед диваном в гостиной, на котором было обнаружено тело, обнаружено 41 повреждение, в том числе сквозные отверстия.

В сообщении СК также отмечается, что Георгий Кутоян вернулся в Армению 9 декабря 2019 года и временно проживал в доме отца, однако периодически бывал и в собственной квартире по улице Паруйра Севака.

"В конце декабря 2019 года Кутоян, находясь один в своей квартире, после употребления алкоголя, из своего же пистолета марки Glock 34 произвел 35 беспорядочных выстрелов в стену, разделяющую гостиную и кухню. Затем он попросил свою жену собрать стреляные гильзы и пули и положить на стол перед диваном в гостиной", - говорится в сообщении СК.

16 января, по данным следствия, около 15:20 часов по местному времени с территории, прилегающей к отцовскому дому по проспекту Аршакунянц, Кутоян на такси поехал в свою квартиру, о чем заранее дал знать членам семьи, сказав, что планирует отдохнуть там два-три дня.

Когда родственники не смогли связаться с ним по телефону, 17 января они направились в эту квартиру, где его жена обнаружила тело мужа на диване.

Следком отмечает, что в рамках следствия допрошены множество человек, назначены судебно-медицинская, генетическая, трасологическая, баллистическая, биологическая экспертизы.

По мнению руководителя Общественной организации "Журналисты во имя прав человека", правозащитницы Жанны Алексанян, неверно возбуждать уголовное дело по признакам самоубийства.

Корреспонденту "Кавказского узла" она заявила, что "сомневается, что произошло самоубийство - налицо убийство человека".

"В сообщении СК говорится о том, что жена якобы собрала стреляные гильзы и положила на стол. Но ни одним словом не упоминается, откуда эта информация. Если об этом рассказала жена, СК должен сослаться на нее, но ведомство этого не сделало", - отметила правозащитница.

Она также раскритиковала позицию руководства страны, добавив, что общество в стране находится в состоянии стресса. "После таких ужасающих новостей поневоле начинаешь думать о собственной безопасности. Ни один высокопоставленный чиновник не счел должным заговорить об этом, заверить людей, что они в безопасности, что дело обязательно раскроется. Возникают все больше вопросов", - отметила Алексанян.

По ее мнению, высокопоставленные чиновники были обязаны выступить, учитывая бывший статус Кутояна.

По мнению главы Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитницы Нины Карапетянц, смерть Кутояна стала еще одной в череде смертей, наряду с гибелью Айка Арутюняна и Ашота Карапетяна.

Бывший министр внутренних дел и начальник полиции Армении Айк Арутюнян 24 сентября был найден мёртвым с огнестрельным ранением в голову в селе в 45 километрах от Еревана, сообщило "Радио Азатутюн". Бывший глава полиции Еревана Ашот Карапетян погиб при взрыве в частной пивоварне в Пятигорске.

"Для меня проявлением абсолютного цинизма является то, что на фоне полного отсутствия каких-то реформ, отсутствия люстрации, без привлечения к ответственности высокопоставленных лиц находятся люди, которые призывают общество ждать официальной версии смерти или довериться профессионалам", - сказала Карапетянц корреспонденту "Кавказского узла".