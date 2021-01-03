Рейтинг российских регионов по числу смертей от коронавируса с начала пандемии. Скриншот инфографики "Яндекса", сотсавленной на основании данных правительственного сайта "Стопкоронавирус", https://yandex.ru/covid19/stat

03 января 2021, 14:40

Ростовская область вошла в российский Топ-5 по числу смертей от COVID-19

С начала пандемии в Ростовской области скончались 2111 человек с коронавирусом, и по этому показателю регион занял в России четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Калмыкия вышла на четвертое место в стране по уровню смертности от COVID-19, следует из данных официальной статистики.

"Кавказский узел" сообщал, что 2 января лидером по приросту смертей в ЮФО была Кубань, где за сутки скончались 15 зараженных коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отслеживаются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ростовская область стала лидером в ЮФО по суточному приросту смертей

За сутки в ЮФО зафиксированы 42 смерти от коронавируса. 25 пациентов с COVID-19 умерли в Ростовской области, 16 - в Краснодарском крае, по четыре – в Волгоградской и Астраханской областях.

Общее число смертей от коронавируса в ЮФО с начала пандемии достигло 4252. Почти половина из них приходится на Ростовскую область – 2111. В Краснодарском крае зафиксированы 977 смертей, в Волгоградской области – 474, в Астраханской - 397, в Калмыкии – 200, а в Адыгее – 93.

По этому показателю Ростовская область занимает четвертое место в России, уступая лишь Москве, Петербургу и Московской области, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

В октябре глава Минздрава России Михаил Мурашко поручал Росздравнадзору по Ростовской области проверить причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в больнице №20 Ростова-на-Дону. 27 октября были уволены министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Увольнение Быковской Минздрав объяснил выходом на пенсию. 30 октября следователи начали расследование смерти пациентов. Компания "Оксиген", снабжавшая кислородом больницу №20 в Ростове-на-Дону, прекратила свою деятельность.

Калмыкия заняла четвертое место в стране по заболеваемости коронавирусом

Суточный прирост числа зараженных в ЮФО составил 1176. В Ростовской области, которая лидирует в федеральном округе по этому показателю с 5 сентября, коронавирус подтвердился у 391 человека. В целом по России регион занимает шестое место, тогда как Волгоградская, где зафиксировано 262 новых зараженных, только 18-е место, указано на сайте Роспотребнадзора. В Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 184 жителей, в Астраханской области - у 176, в Калмыкии – у 86, а в Адыгее – у 77.

Рейтинг российских регионов по числу заражений коронавирусом на 100 тысяч жителей с начала пандемии. Скриншот инфографики "Яндекса", сотсавленной на основании данных правительственного сайта "Стопкоронавирус", https://yandex.ru/covid19/statОбщее число случаев заражения COVID-19 в ЮФО за все время пандемии достигло 163 215. На Ростовскую область приходятся 52 828 из них, на Волгоградскую область – 36 229, на третьем месте Кубань – 28 292. В Астраханской области общее число подтвержденных тестов на коронавирус увеличилось до 19 537, в Калмыкии – до 15 068, а в Адыгее – до 11 261, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По уровню заболеваемости лидирует Калмыкия. На каждые 100 тысяч жителей там с начала пандемии пришлись 5471,1 случая заражения, это четвертый по России показатель. Краснодарский край - третий с конца в рейтинге российских регионов - там только 504,9 случая заражения на каждые 100 тысяч человек. Относительно невысок этот показатель и в Ростовской области - 1251,7 случая заражения.

Рейтинг российских регионов по числу смертей от коронавируса на 100 тысяч жителей с начала пандемии. Скриншот инфографики "Яндекса", сотсавленной на основании данных правительственного сайта "Стопкоронавирус", https://yandex.ru/covid19/statПо числу смертей в расчете на количество населения наихудшие показатели в ЮФО и одни из худших в стране также у Калмыкии, она занимает четвертое место среди российских регионов по числу смертей от коронавируса на каждые 100 тысяч человек (72,6).

По данным на 1 января, самый многонаселенный регион Южного федерального округа – Краснодарский край, где живут 5,67 млн человек. На втором месте Ростовская область с 4,197 млн жителей. В Волгоградской области живут 2,491 млн человек, в Астраханской – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

К утру 3 января в ЮФО число активных больных коронавирусом составило 27 732 - это на 199 больше, чем сутки назад. На первом месте по этому показателю с 16 декабря находится Краснодарский край, где на сегодня 8312 активных больных. На втором месте Ростовская область с 7561 активным больным, на третьем Астраханская область (6238). В Калмыкии активных больных 2312, в Адыгее – 1944, а в Волгоградской области – 1365, следует из данных Роспотребнадзора.

Рост числа активных больных продолжается во всех регионах, кроме Ростовской области, где их стало на 30 меньше, и Адыгеи, где их число не изменилось.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" рамещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

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