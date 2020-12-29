Ростовская область вернула лидерство в ЮФО по приросту смертей от COVID-19

29 декабря 2020, 12:03

47 смертей от COVID-19 зафиксированы в Южном федеральном округе за сутки, 23 из них пришлись на Ростовскую область. Регион также остался лидером в округе по числу новых случаев заражения COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря лидером в ЮФО по числу смертей от коронавируса стал Краснодарский край. За сутки с 27 на 28 декабря в регионе скончались 12 пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в ЮФО от коронавируса скончались 47 пациентов. Из этого числа 23 смерти пришлись на Ростовскую область, 13 – на Краснодарский край, четыре – на Волгоградскую область и три – на Адыгею, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в ЮФО достигло 4020. Лидирует по этому показателю в округе Ростовская область – 2006, на втором месте Краснодарский край – 901, на третьем месте Волгоградская область – 447. В Астраханской области за все время пандемии от коронавируса скончались 377 пациентов, в Калмыкии – 200, а в Адыгее – 89.

За сутки в ЮФО тесты на COVID-19 подтвердились у 1216 пациентов. Наибольшее число новых заражений коронавирусом зафиксировано в Ростовской области – 389, на втором месте Волгоградская область – 271, на третьем месте Кубань – 190. В Астраханской области за сутки COVID-19 подтвердился у 178 пациентов, в Калмыкии – у 99, а в Адыгее – у 89.

Общее число подтвержденных тестов на корнавирус в округе возросло до 157 204. Лидирует по этому показателю Ростовская область – 50 879, на втором месте Волгоградская область – 37 875, на третьем месте Краснодарский край – 27 343. В Астраханской области общее число случаев заражения COVID-19 достигло 18 659, в Калмыкии – 14 592, а в Адыгее – 10 856.

Ростовская область также лидирует в округе и по числу выздоровевших. За все время пандемии в регионе переболели коронавирусом 126 285 человек. На втором месте в ЮФО по числу излечившихся Волгоградская область – 33 127, на третьем месте Кубань – 18 397. В Астраханской области общее число переболевших COVID-19 достигло 12 473, в Калмыкии – до 12 268, а в Адыгее – до 8754.

К утру 29 декабря общее число пациентов с COVID-19 в ЮФО составило 26 899. На первом месте по количеству активных больных Кубань – 8045, на втором месте Ростовская область – 7607, на третьем месте Астраханская область – 5809. В Калмыкии число болеющих COVID-19 составило 2124, в Адыгее – 2013, а в Волгоградской области – 1301, следует из данных Роспотребнадзора.

По данным на 1 января, самый многонаселенный регион Южного федерального округа – Краснодарский край, где живут 5,67 млн человек. На втором месте Ростовская область с 4,197 млн жителей. В Волгоградской области живут 2,491 млн человек, в Астраханской – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".