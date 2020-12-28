28 декабря 2020, 17:40

Уроженец Краснодара осужден за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кубани Сергея Левченко виновным в оправдании терроризма и приговорил его к двум годам.

Сергей Левченко был обвинен в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК России) после публикации в соцсети. По версии следствия, 10 января 2015 года он разместил на странице одной из социальных сетей текст, оправдывающий терроризм и содержащий призывы к террористической деятельности, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

24-летний житель Кубани приговорен к двум годам лишения свободы и освобожден на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК России - в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили в пресс-службе суда.

Примечание:

"Житель Ингушетии осужден за экстремистские публикации интернете", "Жительница Дагестана осуждена за призывы к экстремизму", "Житель Пятигорска признан виновным в оправдании терроризма".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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