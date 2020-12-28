СГБ Грузии заявило об установке новых ограждений на границе с Абхазией

28 декабря 2020, 14:24

На участке границы Грузии с Абхазией установлены дополнительные ограждения, сообщила сегодня Служба госбезопасности Грузии. В установке заграждений из колючей проволоки ведомство обвинило российские силы.

Как писал "Кавказский узел", в 2015 году между грузинским селом Зардианткари и осетинским селом Хелчуа был открыт пункт упрощенного пересечения границы. Пользоваться им могли 12 человек, чьи участки после установления границы остались по другую сторону границы от домов. Пересекать границу для обработки своих участков и сбора урожая им разрешали только четыре дня в неделю. 27 февраля 2020 года Южная Осетия полностью закрыла границу с Грузией из-за пандемии коронавируса. Житель приграничного грузинского села Зардианткари Мириан Тазиашвили 3 декабря был заключен судом в Цхинвале под стражу на два месяца по обвинению в нарушении границы.

На территории, прилегающей к селу Пахулани Цаленджихского муниципалитета, у пропускного пункта абхазской стороны за имеющимися ограждениями из колючей проволоки 26-27 декабря установлены новые конструкции, в том числе с применением колючей проволоки, сообщила сегодня Служба госбезопасности Грузии, подчеркнув, что ограждения установлены российской стороной

Установка новых ограждений "продолжила процесс так называемой бордеризации. Это создает еще больше проблем для населения с точки зрения свободного передвижения и ухудшает обстановку в плане безопасности на местах", говорится в сообщении в Facebook ведомства.

В связи с установкой дополнительных ограждений на границе проинформированы Миссия наблюдателей ЕС в Грузии и международные партнеры, пишет сегодня "Эхо Кавказа".

На сайтах МИД Грузии, МИД России, а также МИД Абхазии на 14.05 мск 28 декабря нет комментариев относительно установки на границе между Абхазией и Грузией дополнительных ограждений.

Жителей граничащих с Южной Осетией грузинских сел нередко задерживают и штрафуют за нарушение границы, власти Грузии считают такие случаи похищениями. 3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе.

"Кавказский узел" также сообщал, что с 3 по 10 декабря контрольно-пропускной пункт "Ингур" был открыт для следующих из Грузии жителей Абхазии при условии предъявления справки об отсутствии коронавируса. Власти Абхазии полностью закрыли границу с Грузией с 14 марта в связи с риском распространения коронавируса. С тех пор ее неоднократно открывали на несколько дней, в последний раз - с 5 по 9 августа.