Суд назначил условный срок Свидетелю Иеговы* Семену Байбаку

21 декабря 2020, 21:49

Ростовский Свидетель Иеговы* Семен Байбак сегодня приговорен к трем с половиной годам условного лишения свободы по статьям об участии в экстремистской организации и о финансировании экстремистской деятельности.

Как сообщал " Кавказский узел ", Семен Байбак был задержан в июне 2019 года, провел один день в изоляторе, затем был взят под домашний арест. Следователи вменили ему статьи об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2) и о финансировании такой деятельности (часть 1 статьи 282.3) Уголовного кодекса России. Дело слушал Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Гособвинитель просил суд назначить верующему четыре года условно. Байбак вины не признал. Он считает, что подвергся преследованию за реализацию конституционного права на вероисповедание. В последнем слове он напомнил суду о преследованиях верующих в нацистской Германии.

Семен Байбак - один из 16 Свидетелей Иеговы* в Ростовской области, против которых были заведены уголовные дела на основании судебного решения по иску Минюста о ликвидации всех структурных подразделений "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*". Ростовская область лидирует среди регионов юга России по числу уголовно преследуемых верующих, следует из подготовленной "Кавказским узлом" справки "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня приговорил Семена Байбака к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и шесть месяцев, а также к году ограничения свободы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Байбака Мария Назарова.

Комментариями от представителей сторон процесса относительно вынесенного судом приговора Семену Байбаку "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" публикует на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.