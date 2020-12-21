Скриншот фрагмента страницы с информацией о деле Семена Байбака на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*

21 декабря 2020, 21:49

Суд назначил условный срок Свидетелю Иеговы* Семену Байбаку

Ростовский Свидетель Иеговы* Семен Байбак сегодня приговорен к трем с половиной годам условного лишения свободы по статьям об участии в экстремистской организации и о финансировании экстремистской деятельности.

Как сообщал "Кавказский узел", Семен Байбак был задержан в июне 2019 года, провел один день в изоляторе, затем был взят под домашний арест. Следователи вменили ему статьи об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2) и о финансировании такой деятельности (часть 1 статьи 282.3) Уголовного кодекса России. Дело слушал Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Гособвинитель просил суд назначить верующему четыре года условно. Байбак вины не признал. Он считает, что подвергся преследованию за реализацию конституционного права на вероисповедание. В последнем слове он напомнил суду о преследованиях верующих в нацистской Германии.

Семен Байбак - один из 16 Свидетелей Иеговы* в Ростовской области, против которых были заведены уголовные дела на основании судебного решения по иску Минюста о ликвидации всех структурных подразделений "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*". Ростовская область лидирует среди регионов юга России по числу уголовно преследуемых верующих, следует из подготовленной "Кавказским узлом" справки "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Семен Байбак после оглашения приговора. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Ильей КорытькоЛенинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня приговорил Семена Байбака к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и шесть месяцев, а также к году ограничения свободы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Байбака Мария Назарова.

Комментариями от представителей сторон процесса относительно вынесенного судом приговора Семену Байбаку "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" публикует на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Свидетели Иеговы* из Сочи отказались обжаловать приговор", "Ростовский Свидетель Иеговы* Алыев получил условный срок", "Оставлен в силе арест шести Свидетелям Иеговы* в Ростовской области".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 декабря 2020, 23:14

21 декабря 2020, 22:07

  • Житель Ставрополья заявил об избиении сына силовиками в Моздоке

    Житель станицы Курская Арчил Парсалашвили был избит силовиками за отказ проходить проверку на состояние алкогольного опьянения на месте, сообщил адвокат. Арчила парализовало, его семья оказалась в трудном финансовым положении из-за расходов на лечение, пожаловался отец.

21 декабря 2020, 21:43

  • Защита назвала критическим состояние Афгана Садыгова

    Азербайджанский журналист Афган Садыгов на 50-е сутки голодовки перестал разговаривать, но отказывается прекратить акцию, заявила его супруга. Садыгов не сможет участвовать в рассмотрении апелляции на приговор по делу о вымогательстве взятки, считает адвокат.

21 декабря 2020, 20:45

21 декабря 2020, 20:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи